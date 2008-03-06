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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۱۷

ششمین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی خاتمه یافت

ششمین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی عصر امروز با حضور اساتید و دانشجویان تربیت بدنی و محققان علوم ورزش در دانشگاه کیش به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی یک هزار و 62 مقاله در زمینه های بیومکانیک ورزشی، آسیب شناسی و مدیریت ورزش، اصلاح حرکتی و فیزیولوژی ورزشی و یکصد و 38 مقاله بصورت سخنرانی و 78 پوستر ارائه شد.

در این همایش همچنین 9 کارگاه آموزشی برگزار شد و 10 سخنران خارجی از کشورهای فرانسه، انگلستان، ترکیه و نیوزلند در زمینه های علوم ورزشی به ایراد سخنرانی پرداختند. بالغ بر 580 نفر نیز در 28 جلسه سخنرانی حضور یافتند.

در مراسم افتتاحیه ششمین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی که دقایقی پیش در دانشگاه کیش برگزار شد، رضا قراخانلو، رئیس کمیته ملی المپیک و علی کفاشیان، دبیر کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون فوتبال نیز حضور داشتند.

این همایش از تاریخ چهاردهم تا شانزدهم اسفندماه در دانشگاه جزیره کیش برگزار شد.

کد مطلب 650883

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