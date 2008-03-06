نخست وزیر سوریه خواستار انتقال تجربیات ایران به سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دور دوم مذاکرات هیأت‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و سوریه ظهر امروز به ریاست معاون اول رئیس‌ جمهور ایران و نخست وزیر سوریه برگزار شد.

دکتر پرویز داوودی و ناجی العطری در این مذاکرات بر توسعه و حداکثری روابط همه جانبه میان دو کشور تأکید کردند.

معاون اول رئیس‌ جمهور و نخست‌وزیری سوریه همچنین لزوم افزایش همکاری‌های بانکی به منظور توسعه مناسبات دوجانبه و تبادل تجربیات در فناوری‌های جدید را خاطر نشان کردند.

دکتر داوودی در این مذاکرات با اشاره به پیشرفت روز افزون ایران و سوریه ،گفت: اراده عالی مسؤولان دو کشور در توسعه همکاری‌ها و روابط، بسیار مؤثر است.

وی تصریح کرد: امضای موافقتنامه‌های فرهنگی، آموزشی،‌علمی و بهداشتی در این سفر ،روابط دو کشور را متنوع‌تر می‌کند.

دکتر داوودی همچنین از نخست‌وزیر سوریه برای سفر رسمی به جمهوری اسلامی دعوت به عمل آورد.

بنا بر این گزارش، محمد ناجی العطری نخست وزیری سوریه نیز در این مذاکرات با اظهار خرسندی از توافقات صورت گرفته میان دو کشور، مراتب قدردانی سوریه از جمهوری اسلامی ایران را در گسترش مناسبات دو جانبه اعلام کرد.

وی با تأکید بر گسترش همکاری‌ها تهران و دمشق در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، برق، کشاورزی، بانکداری و فناوری، خواستار انتقال تجربیات ارزشمند ایران به سوریه شد.