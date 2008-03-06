آمریکا عامل شکست طرح اتحادیه عرب درباره لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، "اسماعیل سکریه" عضو فراکسیون پارلمانی "وفاداری به مقاومت " تاکید کرد: طرح اتحادیه عرب برای حل بحران لبنان، از بنیان ویران بوده است.

وی اظهار داشت : همان طور که عمروموسی دبیرکل اتحادیه عرب گفت طرح این اتحادیه هیچ گونه دستاوردی نداشت و پیچیدگی های منطقه ای و بین المللی مانع حل بحران لبنان است.

سکریه افزود: عامل شکست طرح اتحادیه عرب آمریکا است که لبنان را خط مقدم جبهه خود در منطقه به شمارمی آورد و از آن به عنوان پایگاهی برای اعمال فشار بر مخالفان سیاستهایش در منطقه استفاده می کند.

نماینده پارلمان لبنان تصریح کرد : جریان حاکم بر لبنان(14مارس) راه حل ها را رد می کند و به سبب تاثیرپذیری از سیاستهای آمریکایی، اصل مشارکت مخالفان دولت برای حل بحران را نمی پذیرد.

سکریه با تجلیل از طرح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای حل بحران لبنان، افزود : این طرح، راه حل سالمی برای برون رفت از بحران است که بر انتخاب میشل سلیمان به ریاست جمهوری لبنان، برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام برای بازسازی میزان مشارکت نیروهای سیاسی در مجلس و تشکیل دولت سالم یا همان دولت وحدت ملی، استوار است.

وی تاکید کرد: این طرح، راه حلی دموکراتیک و درست است به همین سبب جریان حاکم آن را رد می کند، زیرا آمریکا با آن مخالف است.

به گزارش مهر، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب شب گذشته در پایان یکصد و بیست و نهمین نشست خود در قاهره، در دستیابی به ساختار مشخصی برای حل بحران لبنان و انتخاب رئیس جمهور توافقی پیش از اجلاس سران عرب ناکام ماندند.



وزیران امورخارجه کشورهای عربی در پایان این نشست در بیانیه ای بر پایبندی به طرح کاری اتحادیه عرب برای حل بحران لبنان و دعوت از رهبران سیاسی آن برای انتخاب میشل سلیمان نامزد توافقی ریاست جمهوری و توافق بر سر تشکیل دولت وحدت ملی در اسرع وقت، تاکید کردند.

اتحادیه عرب عصر روز شنبه (15 دی) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری تاکنون 15 بار به تعویق افتاده است و نشست بعدی قرار است 11 مارس(21اسفند) برگزار شود.