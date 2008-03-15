غرب باید بدنبال فرمولی برای غنی سازی در داخل خاک ایران باشد

"پیتر کریل"( Peter Crail) کارشناسارشد انجمن کنترل تسلیحات آمریکا در گفتگو با گروه انرژی هسته ای خبرگزاری مهر در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی و اشاره آن به حل کلیه مسائل باقیمانده در برنامه هسته ای ایران، توجیهی برای اعمال تحریمهای جدید و صدور قعطنامه جدید علیه ایران وجود داشت یا خیر؟، گفت: گزارش اخیر بار دیگر بخش هایی از یک ارزیابی مبهم را ارائه داد. از یک سو این گزارش می گوید که ایران همکاری خود را افزایش داده و بسیاری از مسائل در طرح اقدام با آژانس حل شده و از سوی دیگر به این مسئله اشاره می کند که ادعاهایی باقیمانده است.

وی درادامه ضمن توجه به بخش خاصی از گزارش البرادعی که ساخته و پرداخته غربیهاست، افزود: از این رو روشن است که آژانس نگران مسائل خاصی از جمله مطالعات ادعایی و انواع تجهیزاتی است که ادعا شده برخی از افراد ایرانی در تلاش برای دستیابی به آن هستند. این امر مستلزم افزایش شفاف سازی از طریق پروتکل الحاقی آژانس است که به آن اختیارات بیشتری می دهد تا تصویر کاملتری از فعالیتهای هسته ای ایران داشته باشد.

محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی

کریل خاطر نشان کرد:" اما درباره قطعنامه جدید باید بگویم که اعضای شورای امنیت در ابتدا به این مسئله توجه کردند که آیا ایران به درخواستهای دو ساله شورای امنیت مبنی بر تعلیق فعالیتهای خاص و حساس هسته ای پایبند بوده است یا خیر. در حالیکه ایران به عنوان عضو ان پی تی ( معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای) حق ادامه این فعالیتها را دارد. با این وجود این معاهده (ان پی تی) می گوید که همراه این حق این مسئولیت نیزهست که کشور مورد نظربه دنبال سلاحهای هسته ای نباشد و ازطریق پادمانهای آژانس ضمانت بدهد در برنامه ساخت سلاح هسته ای شرکت نمی کند.

این کارشناس تسلیحاتی دربخش دیگر این گفتگو بدون اشاره به مفاد قرارداد "ان پی تی" و به صورت مشخص اقدامات اصلاحی ایران که درگزارش البرادعی نیز بدان تاکید شده است، ادعا کرد: آژانس در تحقیقات کنونی خود اعلام کرده که هنوز نمی تواند اطمینان بدهد هیچ فعالیت اعلام نشده ای وجود ندارد.

کارشناس انجمن کنترل تسلیحات آمریکا در عین حال مدعی شد: اگر ایران بار دیگر با اجرای پروتکل الحاقی موافقت کند و همکاری کاملی با آژانس داشته باشد؛در جلوگیری از تحریمهای بیشتر در موقعیت بسیار بهتری خواهد بود و احتمالا از حمایت بیشتر آمریکا برای یک سیاست سازنده تر و بر مبنای تعامل برای بررسی موضوع هسته ای ایران بهره مند خواهد شد.

کریل درباره این سئوال که غرب به دنبال سیاسی کردن مسئله هسته ای ایران است و به جنبه فنی آن توجهی ندارد و دلیل این گفته هم ادعاهای اخیر "برنارد کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه است، گفت :من مطمئن نیستم که منظورآقای کوشنر از این گفته چه بوه،هر چند به نظر من توجه به این مسئله مهم است که وی از جنبه سیاسی این مسئله و نه جنبه فنی سخن گفت. مطمئنا این مسئله مهم است که آژانس یک سازمان بیطرف و مستقل که مسئولیت اولیه آن بررسی ماهیت فنی برنامه های هسته ای است، باقی بماند و اهداف آژانس باید آن را منعکس کند.

این مسئله مهم است که آژانس یک سازمان بی طرف و مستقل که مسئولیت اولیه آن بررسی ماهیت فنی برنامه های هسته ای است، باقی بماند.

با وجود تاکید مستمر ایران بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود و اینکه دستیابی به سلاح هسته ای، بر خلاف دکترین دفاعی و اصول این کشور است، این کارشناس اظهار داشت : درباره اهداف غرب هم باید بگویم که هدف مشترک اولیه آنها این است که ایران به سلاح هسته ای دست پیدا نکند و اطمینان بدهد که به دنبال آن نیست. من این مسئله را درک می کنم که یک تاریخ نامطلوب از خصومت و دشمنی بین واشنگتن با تهران وجود داشته و اینکه به مسائل زیادی باید فراتر از برنامه هسته ای پرداخته شود. امیدوارم این اختلافها هم بتواند به موقع حل و فصل شود، اما مسئله اصلی ایجاد اطمینان از این مسئله است که ایران از برنامه های هسته ای صرفا برای استفاده غیرنظامی آنچنان که حق آن است، بهره برداری کند.

این کارشناس مسائل هسته ای درباره بهترین راه در موضوع هسته ای ایران هم در اظهار نظری متناقض گفت: در حالی که ورود به جنبه های خاص یک راه حل امری دشوار است (زیرا احتمالا ما برای رسین به یک راه حل فاصله زیادی داریم) من فکر می کنم که در نهایت آمریکا و ایران باید از مواضع کنونی خود منصرف شوند! آمریکا باید پیش شرطها برای تعلیق را به منظور شرکت در مذاکرات کنار بگذارد و ایران به عنوان یک اقدام اعتمادسازی داوطلبانه باید در طول مذاکرات فعالیتهای چرخه سوخت هسته ای خود را شاید به عنوان بخشی از مذاکرات مقدماتی با واشنگتن و دیگر طرفهای احتمالی شرکت کننده از جمله اتحادیه اروپا، تعلیق کند!

کریل در پایان خاطر نشان کرد:" غرب به عنوان بخشی از مذاکرات، نباید به سیاست کنونی خود مبنی بر"سانتریفیوژ صفر"

ادامه دهد و باید به دنبال راههایی باشد که در آن غنی سازی بتواند در خاک ایران انجام شود و شامل یک تاسیسات چندجانبه احتمالی باشد، البته با اطمینانهای کافی درباره عدم انحراف آنها( به سوی اهداف نظامی). ایران هم باید اطمینانهای کافی بدهد مبنی بر اینکه هیچ تاسیسات اعلام نشده ای در هیچ جای دیگری از این کشور وجود ندارد."