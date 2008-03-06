تأکید تهران و دمشق بر توسعه مناسبات چهارجانبه ایران، سوریه، عراق و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داوودی و فاروغ الشرع همچنین بر تسریع اجرایی شدن توافقات و اسناد همکاری میان دو کشور تأکید کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار معاون رئیس‌جمهوری سوریه با اشاره به روابط استراتژیک تهران و دمشق ،اظهار داشت: باید با اتحاد همه جانبه، تمام امکانات برای تعمیق مناسبات دو کشور بسیج کنیم.

دکتر داوودی تأکید کرد: با تحکیم روابط دو کشور، آمریکا در پیشبرد اهدافش در قبال ایران و سوریه ،شکست می‌خورد.

معاون اول رئیس ‌جمهور با اعلام حمایت ایران از اجلاس آتی سران کشورهای عرب در سوریه، گفت: این اجلاس می‌تواند با بررسی مهم‌ترین مسایل جهان اسلام از جمله اوضاع فلسطین به هماهنگی بیشتر کشورهای عربی اسلامی منجر شود.

دکتر داوودی با اشاره به برگزاری اجلاس سران کنفرانس اسلامی در هفته آینده در سنگال، بر هماهنگی و مشارکت فعال همه کشورهای اسلامی در این اجلاس تأکید کرد.

وی خاطر نشان کرد: همکاری‌ها و فعالیت مشترک ایران، سوریه، عراق و ترکیه در زمینه‌های مورد علاقه به نفع ملت‌های این کشورهاست.

معاون اول رئیس‌جمهور سوریه بر وحدت بیشتر کشورهای اسلامی به ویژه ایران، عراق، سوریه و ترکیه در شرایط کنونی تأکید و خاطر نشان کرد: ملت‌های منطقه از منافع این اتحاد از جمله کمک به برقراری صلح، ثبات و پیشرفت بهره‌مند خواهد شد.

فاروغ الشرع معاون رئیس‌جمهور سوریه نیز در این دیدار با اشاره به روابط سیاسی دو کشور در سطوح عالی، تصریح کرد: اراده رئیس‌جمهور سوریه همواره بر تحکیم و گسترش ارتباط استراتژیک با جمهوری اسلامی ایران بوده است و دشمنان نیز به آن غضب کرده‌اند.

وی سفر دکتر احمدی‌نژاد به عراق را بسیار شجاعانه و مدبّرانه عنوان کرد و گفت: تهران، بغداد، دمشق و آنکارا با استفاده از شرایط کنونی می‌توانند به همکاری‌های چهارجانبه و منطقه‌ای بپردازند.