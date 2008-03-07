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۱۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۰۲

پینگ پنگ بازان ایرانی به دور دوم مسابقات اوپن بحرین صعود کردند

پینگ پنگ بازان ایرانی به دور دوم مسابقات اوپن بحرین صعود کردند

تیم تنیس روی میز نوجوانان کشورمان با کسب یک پیروزی و تحمل یک شکست در مرحله مقدماتی رقابت های اوپن بحرین راهی دور دوم این مسابقات شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله مقدماتی مسابقات تنیس روی میز بین المللی اوپن بحرین روز گذشته (پنجشنبه)‌‌  تیم نوجوانان کشورمان که با ترکیب پوریا عمرانی و محمد امین حنطه در این مسابقات شرکت کرده است، در دیدار نخست مقابل تیم مشترک هند و پاراگوئه با نتیجه 3 بر2 مغلوب شد.

نمایندگان کشورمان در دیدار دوم به مصاف تیم بحرین (ب) رفتند و با نتیجه 3 بر صفر به برتری دست یافتند.

تیم تنیس روی میز نوجوانان کشورمان در پایان مرحله مقدماتی این مسابقات به همراه تیم مشترک هند و پاراگوئه به دور دوم مسابقات بین المللی اوپن بحرین صعودکرد.

تیم تنیس روی میز نوجوانان کشورمان امروز (جمعه) در دور دوم مسابقات بین المللی اوپن بحرین با تیم هنگ کنگ دیدار می کند.

رقابت های تنیس روی میز بین المللی اوپن بحرین از روز گذشته در رده سنی نوجوانان و جوانان آغاز شد و تا روز یکشنبه نوزدهم اسفندماه ادامه خواهد داشت.

تیم کشورمان در رده سنی نوجوانان در این رقابت ها شرکت کرده است.

کد مطلب 650898

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