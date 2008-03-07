اعزام نخستین گروه از کاروانهای راهیان نور آمل به مناطق جنگی جنوب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین جعفری در مراسم اعزام نخستین کاروان راهیان نور آمل اظهار داشت: در این اعزام 95 نفر از دانشجویان دختر بسیجی در قالب دو کاروان حضور داشتند.

وی بازدید از مناطق جنگی جنوب، تجدید میثاق قشرهای مختلف مردم با شهداء و آشنایی نسل جوان با حماسه دلاورمردان هشت سال دفاع مقدس را از اهداف اعزام کاروانهای راهیان نور بیان کرد.

فرمانده سپاه آمل خاطرنشان کرد: امسال 900 نفر از گروه های دانش آموزی، دانشجویی، اصناف و دیگر اقشار مردم آمل به مناطق جنگی جنوب اعزام می شوند.

سرهنگ جعفری عنوان کرد: 600 نفر از افراد اعزام شده به این مناطق از مازندران مرد و 300 نفر زن هستند.

به گفته وی، برای اعزام کاروان راهیان نور در آمل به مناطق جنگی جنوب 450 میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.

وی یادآور شد: اعزام کاروانهای راهیان نور از شهرستان آمل به مناطق جنگی تا 28 اسفند ادامه دارد.