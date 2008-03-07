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۱۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۱۴

اعزام نخستین گروه از کاروانهای راهیان نور آمل به مناطق جنگی جنوب

اعزام نخستین گروه از کاروانهای راهیان نور آمل به مناطق جنگی جنوب

ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه آمل از اعزام نخستین گروه از کاروان راهیان نور از این شهرستان به مناطق عملیاتی جنگی جنوب کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین جعفری در مراسم اعزام نخستین کاروان راهیان نور آمل اظهار داشت: در این اعزام 95 نفر از دانشجویان دختر بسیجی در قالب دو کاروان حضور داشتند.

وی بازدید از مناطق جنگی جنوب، تجدید میثاق قشرهای مختلف مردم با شهداء و آشنایی نسل جوان با حماسه دلاورمردان هشت سال دفاع مقدس را از اهداف اعزام کاروانهای راهیان نور بیان کرد.

فرمانده سپاه آمل خاطرنشان کرد: امسال 900 نفر از گروه های دانش آموزی، دانشجویی، اصناف و دیگر اقشار مردم آمل به مناطق جنگی جنوب اعزام می شوند.

سرهنگ جعفری عنوان کرد: 600 نفر از افراد اعزام شده به این مناطق از مازندران مرد و 300 نفر زن هستند.

به گفته وی، برای اعزام کاروان راهیان نور در آمل به مناطق جنگی جنوب 450 میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.

وی یادآور شد: اعزام کاروانهای راهیان نور از شهرستان آمل به مناطق جنگی تا 28 اسفند ادامه دارد.

کد مطلب 650900

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