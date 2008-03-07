اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات مجلس هشتم در ایلام اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ستاد انتخابات استان ایلام اعلام کرد: بر اساس آخرین نتایج تایید صلاحیتها در این استان، اسامی 40 نفر از کاندیداهای دو حوزه انتخابیه ایلام و دهلران اعلام شد.

بر اساس این گزارش در حوزه انتخابی ایلام، احمد شوهانی ، بختیار عزیزی ، اسد قاسمی، داریوش قنبری، میرحمزه کرمی، سیروس گرانمایه، علی ‌اکبر متین، علی ‌کرم محمدیان، علی حیدر مظفری، علی‌ صفر مظفری، کورش منصوری، جلال میرزایی، عبدالرحمن هاشمی، فریدون همتی، عباسعلی اولا، علی ‌حسن باباییان، علی ‌اکبر بسطامی، معروف بسطامی، علی پورهلشی، شاپور پولادی، علی جمشیدی، حمید خانیان، رحیم خدایی، فرج ‌الله خدامرادی، صابر زارعی، یزدان ‌بخش شریفی، سعادت سعادتی، عباس شفیعی و حسن شهریار با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

در حوزه انتخابیه دهلران نیز اسد احسان‌زاده ، منصور امیدی، عیسی باقری، اسفندیار حقی ، سیدعبدالمحمد رضایی ، عبد سبزی ، هیوت قاسمی ، غلامرضا مهدوی ، ماجد نظری ، علی عزتی و حجت هادیزاد برای کسب کرسی مجلس رقابت می کنند

استان ایلام با جمعیتی بالغ بر 600 هزار نفر سه نماینده در مجلس شورای اسلامی خواهد داشت.