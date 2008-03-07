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۱۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۲۱

استاندار گیلان:

باید از تغییر کاربری و خرد شدن اراضی در گیلان جلوگیری شود

باید از تغییر کاربری و خرد شدن اراضی در گیلان جلوگیری شود

رشت - خبرگزاری مهر: روح الله قهرمانی چابک گفت: باید از تغییر کاربری و خردن شدن اراضی شالیکاری به قطعات کوچکتر جلوگیری شود زیرا این امر نابودی کشاورزی در گیلان را به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، قهرمانی، صبح امروز در نشست سالیانه مجمع عمومی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در رشت، افزود: استان گیلان یک استان کشاورزی است و همه برنامه ها و سیاستهای مدیران استان بر مقوله کشاورزی متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه توسعه استان گیلان منوط به تحکیم پایه های کشاورزی است، اظهار داشت: بدون خودکفایی و رونق اقتصادی نمی توان در سایر بخشها به توسعه قابل قبولی رسید زیرا محوری بودن کشاورزی یک راهبرد اصلی در کشور به ویژه در گیلان است.

قهرمانی تاکید کرد: هرچه سریعتر باید دوران گذر کشاورزی سنتی به مدرن طی شود و عوامل بازدارنده کشاورزی شناسایی و در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز در این همایش بیان داشت: جدا کردن مالکیت و مدیریت اراضی کشاورزی یکی از نیازهای اصلی عصر حاضر است زیرا این سیاست روح جدیدی به پیکره کشاورزی استان خواهد دمید.

سیدنصیر سید محمدی اعلام کرد: این برنامه در قالب تعاونی های تولیدی عملی است و موجب رونق و توسعه کشاورزی استان می شود.

وی ادامه داد: با تفکیک مدیریت و مالکیت اراضی کشاورزی به رغم اشتغال بخش عمده فارغ التحصیلان کشاورزی، اراضی زراعی به دلیل عدم توان کار رهاسازی نشده و کشت و کار به صورت علمی انجام خواهد گرفت.

استان گیلان حدود 230 هزار هکتار اراضی شالیکاری دارد.

کد مطلب 650906

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