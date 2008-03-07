باید از تغییر کاربری و خرد شدن اراضی در گیلان جلوگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، قهرمانی، صبح امروز در نشست سالیانه مجمع عمومی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در رشت، افزود: استان گیلان یک استان کشاورزی است و همه برنامه ها و سیاستهای مدیران استان بر مقوله کشاورزی متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه توسعه استان گیلان منوط به تحکیم پایه های کشاورزی است، اظهار داشت: بدون خودکفایی و رونق اقتصادی نمی توان در سایر بخشها به توسعه قابل قبولی رسید زیرا محوری بودن کشاورزی یک راهبرد اصلی در کشور به ویژه در گیلان است.

قهرمانی تاکید کرد: هرچه سریعتر باید دوران گذر کشاورزی سنتی به مدرن طی شود و عوامل بازدارنده کشاورزی شناسایی و در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز در این همایش بیان داشت: جدا کردن مالکیت و مدیریت اراضی کشاورزی یکی از نیازهای اصلی عصر حاضر است زیرا این سیاست روح جدیدی به پیکره کشاورزی استان خواهد دمید.

سیدنصیر سید محمدی اعلام کرد: این برنامه در قالب تعاونی های تولیدی عملی است و موجب رونق و توسعه کشاورزی استان می شود.

وی ادامه داد: با تفکیک مدیریت و مالکیت اراضی کشاورزی به رغم اشتغال بخش عمده فارغ التحصیلان کشاورزی، اراضی زراعی به دلیل عدم توان کار رهاسازی نشده و کشت و کار به صورت علمی انجام خواهد گرفت.

استان گیلان حدود 230 هزار هکتار اراضی شالیکاری دارد.