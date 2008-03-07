فعالیتهای غیرمجاز نامزدهای انتخاباتی با برخورد جدی مواجه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رودبار، فرماندار شهرستان رودبار، شامگاه پنجشنبه در نشست شورای اداری رودبار، اعلام کرد: به هیچ وجه نباید امکانات دولتی در اختیار نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنان قرار گیرد و همه مدیران باید به این مقوله اهتمام ویژه داشته باشند.

وی از فراهم بودن بسترهای لازم برای برگزاری انتخابات سالم در این منطقه خبر داد و عنوان کرد: بسترسازی انتخابات رایانه ای در رودبار به خوبی فراهم شده و مورد تایید وزارت کشور قرار گرفته است.

مردانپور همچنین خطاب به مدیران و شهرداران رودبار تاکید کرد: در زمان تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در حوزه ماموریتی خود حضور محسوسی داشته باشند و با کمک نیروی انتظامی فعالیتهای آنان را زیرنظر بگیرند.

رئیس شورای اداری شهرستان رودبار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فقدان برخی ادارات دولتی در این شهرستان بیان داشت: ضرورت اداراتی همچون اوقاف، مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن و سایت موزه در این منطقه احساس می شود و باید به همت مدیران استانی و شهرستانی، مجوزها و بسترهای لازم استقرار این ادارات در این شهرستان فراهم شود.

شهرستان رودبار با بیش از 100هزار نفر جمعیت در جنوب استان گیلان واقع شده است.