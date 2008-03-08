تولید روزانه زباله در پایتخت از مرز 10 هزار تن گذشت

مصطفی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: در حالیکه هرساله تنها در 10 روز انتهایی سال با افزایش تولید زباله روبرو بوده ایم ولی در سال جاری این مسئله از ابتدای اسفند ماه آغاز شد و با افزایش حدود 30 درصدی تولید زباله در پایتخت حجم فعالیت های خدمات شهری را تا دوبرابر افزایش داده است.

وی با اشاره به افزایش 3 تا 3 هزار و 500 تنی تولید روزانه زباله در شهر تهران افزود: میزان زباله تولیدی در شهر تهران هم اکنون از مرز 10 هزار تن در روز گذشته است و به همین منظور شمار خودروها و ساعات کار جمع آوری زباله را در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران افزایش داده ایم.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران یادآور شد: با افزایش 150 خودروی جمع آوری زباله ، هم اکنون 1700 دستگاه از انواع خودروهای سنگین و سبک عملیات جمع آوری زباله را از سطح شهر تهران انجام می دهند، ضمن آنکه ترافیک سنگین تردد این خودروها را در شهر با مشکل روبرو ساخته است.

سلیمی همچنین در خصوص افزایش ساعات عملیات جمع آوری زباله در سطح شهر تهران تصریح کرد: ساعت جمع آوری زباله از ساعت 21 تا 5 صبح بوده است که به ساعت 19 تا 7:30 صبح افزایش پیدا کرده است که نشان دهنده طول مدت بیش از 12 ساعتی عملیات جمع آوری زباله در پایتخت است.