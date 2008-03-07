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۱۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۵۰

دادستان شیراز:

دستگیرشدگان چهارشنبه سوری تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت می مانند

شیراز - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام جابر بانشی اعلام کرد: کسانی که در شیراز طی مراسم چهارشنبه سوری دستگیر شوند تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت می مانند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دادستان عمومی و انقلاب شیراز، صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: علاوه بر دستگیری این افراد متخلف، وسایل نقلیه آنها اعم از موتور سیکلت و اتوموبیل نیز تا پایان تعطیلات توقیف می شود.

حجت الاسلام بانشی تاکید کرد: برای افرادی که در این روز مبادرت به اخلال در نظم و آسایش عمومی و مزاحمت برای مردم کنند، یک شعبه ویژه در دستگاه قضایی فارس و شیراز تشکیل شده و پرونده آنها را به صورت فوق العاده رسیدگی می کند.

وی بیان داشت: از مردم متدین شیراز توقع می رود که در این مدت رفتارهای اجتماعی آنان توام با متانت، وقار و در راستای اجرای قوانین و مقررات باشد.

کد مطلب 650915

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