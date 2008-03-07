تمایل گروه 1+5 برای گفتگو با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاندولیزا رایس گفت : گروه 1+5 به ارائه پیشنهاد مشوقها در جهت وادار کردن ایران به تعلیق غنی سازی ادامه خواهند داد.

رایس که در جمع خبرنگاران در بروکسل سخن می گفت، افزود : شش کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان همچنان به دنبال راهبرد دو مسیر ( چماق و هویج) هستند.

با وجود تصویب قطعنامه غیرقانونی جدید علیه ایران در شورای امنیت تحت فشارهای آمریکا، وزیر امورخارجه این کشورگفت : در صورتی که ایران مسیر مذاکره را انتخاب کند ما به گفتگو ادامه می دهیم.

با وجود تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و اعتراف این نهاد به همکاری مثبت و سازنده کشورمان، آمریکا و متحدان غربی این کشور بر خلاف قوانین بین المللی با استفاده ابزاری از نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت به کارشکنیها و مانع تراشیهای خود در برابر فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران به عنوان یکی از اعضای متعهد و پایبند آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهند، اما هیچ اقدامی بر ضد رژیم اشغالگر قدس که مجهز به سلاحهای ویرانگر هسته ای است انجام نمی دهند.

رژیم صهیونیستی با در اختیار داشتن دست کم 200 کلاهک اتمی تنها دارنده سلاح اتمی در خاورمیانه به شمار می رود و به گواه کارشناسان و تحلیلگران، بزرگترین خطر برای امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی به شمار می رود.