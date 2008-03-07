تیم ملی واترپلو ایران مقابل مقدونیه مغلوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین روز از مرحله مقدماتی مسابقات ورودی المپیک واترپلو که با شرکت 12 تیم در شهر "ارادا" رومانی برگزار می شود، شب گذشته ملی پوشان واترپلو با نتیجه 11 بر6 برابر تیم مقدونیه تن به شکست دادند.

بر پایه این گزارش، با نتیجه بدست آمده تیم واترپلوی ایران به عنوان تیم پنجم گروه A به مرحله زیر گروه این مسابقات راه یافت و ساعت 16:30 امروز به وقت تهران برای کسب عنوان نهم تا دوازدهم این مسابقات با قزاقستان تیم ششم گروه B دیدار می کند.

در همین چارچوب شب گذشته پنج مسابقه دیگر برگزار شد که طی آن تیم کانادا 18 بر 6 مکزیک را شکست داد، ایتالیا و آلمان به نتیجه مساوی 5 بر 5 رضایت دادند، اسلواکی با نتیجه 12 بر6 برزیل را مغلوب کرد، یونان برابر روسیه به برتری 8 بر6 دست یافت و رومانی 19 بر2 قزاقستان را از پیش رو برداشت.

جدول رده بندی گروه های دوگانه این مسابقات در پایان مرحله گروهی به شرح زیر است:

گروه A:

1- آلمان 10 امتیاز، 2- ایتالیا 8 امتیاز، 3- کانادا 7 امتیاز، 4- مقدونیه 4 امتیاز، 5- ایران یک امتیاز، 6- مکزیک یک امتیاز

گروه B:

1- یونان 10 امتیاز، 2- رومانی 8 امتیاز، 3- روسیه 6 امتیاز، 4- اسلواکی 4 امتیاز، 5- برزیل 2 امتیاز، 6- قزاقستان بدون امتیاز