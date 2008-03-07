گشت های محیط زیست فارس در نوروز فعال می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، قاسم دیانت طلب، صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: این گشتها طی ایام نوروز در سطح مناطق حفاظت شده حضور یافته و خدمات لازم را به مسافران و گردشگران نوروزی فارس ارائه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر راه اندازی گشتهای مذکور، سازمان محیط زیست استان فارس اقدام به چاپ و تهیه حدود پنج هزار بروشور و فولدر از مناطق مختلف استان و یک میلیون کیسه زباله با درج شعارهای زیست محیطی کرده است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان فارس بیان داشت: این استان با برخورداری از مناطق گردشگری متعدد مانند پارک ملی بمو، تالاب بین المللی ارژن و پریشان، منطقه حفاظت شده بهشت گمشده، دریاچه مهارلو، تالاب بختگان، منطقه حفاظت شده آبشار مارگون و... شرایط مساعدی را برای گردشگری فراهم آورده است.

دیانت طلب تصریح کرد: محیط زیست استان فارس با حضور در تمام مناطق زیست محیطی، خدمات مناسبی را به مسافران نوروزی ارائه خواهد داد.