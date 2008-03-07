ذیحسابان دستگاه های اجرایی در جهت تحقق عدالت مالی حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان دیشب در جمع ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان افزود: ذیحسابان باید راهکارهای هزینه کردن صحیح و قانونی را در اختیار مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی قرار دهند و با اجرا و اصرار بر اجرای قوانین مالی در جهت تحقق عدالت مالی حرکت کنند.

صابری با اشاره به برنامه های اساسی دولت در زمینه توجه به صرفه جویی بیان داشت ذیحسابان باید همواره در راستای کاهش هزینه ها در دستگاه های دولتی و اجرایی استان گام بردارند.

استاندار لرستان با بیان اینکه تحقق عدالت محوری به عنوان یکی از برنامه های اساسی دولت در سایه تلاش همگان ممکن است، عنوان کرد: در بخش مالی و در پرداختهایی که در دستگاه های دولتی به کارکنان دولت صورت می گیرد، اگر رابطه عادلانه و مستقیمی بین مقدار کار انجام شده کارمندان دولتی با میزان دریافتیهای آنها برقرار نباشد از عدالت دور شده ایم.

وی با تاکید بر اینکه نباید دو نفر کارمند یک دستگاه که کارشان شبیه به هم است و به یک میزان کار می کنند دریافتی متفاوت داشته باشند، خطاب به ذیحسابان یادآور شد: بکوشید هزینه های جانبی را در ادارات کاهش دهید و راهکارهایی برای ساماندهی وضعیت پرداخت کارکنان دولتی که معیار عدالت در آنها رعایت شده باشد، پیدا کنید.