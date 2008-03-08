تصویب طرح جامع حمل و نقل در کمیسیون عمران شورای شهر تهران

حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: کمیسیون عمران شورای شهر چندی پیش طرح جامع حمل و نقل شهر تهران را تصویب کرده و از این پس هیئت رئیسه در خصوص زمان مطرح شدن این طرح در صحن شورا تصمیم گیری خواهد کرد ضمن آنکه فکر می کنم شورای عالی ترافیک کشور هم باید این طرح را تصویب کند.

وی طرح جامع حمل و نقل شهر تهران را طرحی خوب و منسجم در حوزه تئوری دانست و تأکید کرد : آنچه مهم است اجرا و عملیاتی شدن این طرح جامع است که در این زمینه بیش از پیش باید همکاری دولت و شهرداری تهران را در زمینه حمل و نقل عمومی و ترافیک به خصوص با اختصاص اعتبارات مناسب شاهد باشیم .

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با اشاره به اینکه با اجرای این طرح می توان مشکل ترافیک پایتخت را حل شدنی دانست افزود : با توجه به اقدام خوب مجلس در تخصیص مناسب اعتبارات به حمل و نقل عمومی و به طور خاص مترو، شهرداری و دولت باید با هماهنگی و برنامه ریزی عملیاتی، زمینه تحقق این برنامه بلند مدت را در افق 1404 فراهم آورند.

شکیب در خصوص بارز ترین ویژگیهای طرح جامع حمل ونقل شهر تهران یادآور شد : سهم 75 درصدی حمل و نقل عمومی و توجه ویژه به مترو و اتوبوسرانی از نکات بارز این طرح است که با توجه به کمبودهای موجود در این زمینه (مثل افزایش طول 45 کیلومتری خطوط مترو به بیش از 370 کیلومتر) بر اهمیت توجه وی‍ژه دولت و هماهنگی با شهرداری در این زمینه می افزاید.