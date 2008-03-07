لیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان استان زنجان مشخص شد

حسین عبادتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود : در لیست نهایی ائتلاف در استان زنجان که به تائید جبهه متحد اصولگرایان رسیده در حوره انتخابیه زنجان و طارم، محمد اجلی ، در حضور انتخابیه ابهر و خرمدره مصطفی مرسلی و در حوزه انتخابیه ماهنشان و ایجرود رضا عبداللهی در قالب جبهه متحد اصولگرایی وارد صحنه انتخابات 24 اسفندماه خواهند شد.

وی همچنین در خصوص نفر دوم از حوزه انتخابیه زنجان و طارم اظهار داشت : گزینه ای برای حضور در لیست این حوزه هنوز مطرح نشده است.

عبادتی وضعیت فرد مورد تائید جبیهه محتد اصولگرایان در حوزه انتخابیه خدابنده را منوط به نظر جبهه متحد کشور دانست و ادامه داد : نام فرد مورد نظر این جبهه برای حوزه خدابنده به تهران ارسال شده که در صورت تایید طی امروز و فردا اعلام خواهد شد.

دبیر جبهه محتد اصولگرایان زنجان در عین حال عنوان کرد : گروههای رایحه خوش خدمت، اصولگرایان تحول خواه و پیروان خط امام و رهبری در هیچکدام از چهار حوزه انتخابیه استان زنجان کاندیدای مستقل ندارند و هرکسی خود را با این اسامی عنوان نماید مورد قبول ائتلاف جبهه متحد اصولگرایان استان زنجان نیست.

عبادتی یادآور شد : در برخی حوزه ها برخی افراد خود را منتسب به یکی از اضلاع جبهه متحد اصولگرایان، همانند رایحه خوش خدمت کرده اند که این امر به شدت تکذیب می شود.

وی یادآور شد : جبهه متحد اصولگراین در قالب سه ضلع رایحه خوش خدمت، اصولگرایان تحول خواه و پیروان خط امام و رهبری وارد رقابتهای انتخاباتی شده است و در استان زنجان این امر به کلیه فرمانداریها اطلاع رسانی شده است.