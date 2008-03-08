ایران 800 جلد کتاب به کتابخانه ملی ارمنستان اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این مراسم روز 15 اسفند با حضور سفیر و رایزن فرهنگی کشورمان، رئیس کتابخانه ملی ارمنستان، نماینده وزیر فرهنگ ارمنستان و تعدادی از مسئولین کتابخانه، اساتید و دانشجویان دانشگاه های این کشور در سالن جلسات کتابخانه ملی ارمنستان برگزار شد.

در این مراسم سرکیسیان رئیس کتابخانه ملی ارمنستان از رضا عطوفی رایزن فرهنگی کشورمان جهت اهدای 800 جلد کتاب به کتابخانه ملی تشکر کرد و گفت: این اقدام در حالی انجام شد که کتابخانه ملی ارمنستان فاقد کتب با ارزش و مرجع علمی در موضوعات مورد نظر برای مراجعه کنندگان و محققین مراکز علمی و تحقیقاتی کشور بود.

وی افزود: کتب اهدایی تا حدود زیادی به رفع نیازهای علمی ما کمک کرده و ما امیدواریم این روند که با ابتکار رایزن فرهنگی ایران آغاز شده ادامه یابد و در آینده شاهد همکاری های بیشتری در این زمینه باشیم.

رضاعطوفی نیز گفت: طی سفر رئیس کتابخانه ملی به ایران توافقات خوب و با ارزشی بین دو کتابخانه ملی ایران و ارمنستان به عمل آمد که در حال اجرایی شدن است. در همین راستا ابتدا تعداد 600 جلد کتاب به کتابخانه دانشگاه دولتی ایروان و هم اکنون تعداد 800 جلد کتاب به کتابخانه ملی ارمنستان اهدا می شود.

وی اضافه کرد: عمده کتب اهدا شده از کتب مرجع در حوزه اسلام شناسی، زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی است. همچنین تعداد سه دوره از آخرین کتب منتشر شده توسط رایزنی فرهنگی در زمینه اسلام شناسی و ایران شناسی که به زبان ارمنی ترجمه و منتشر شده است نیز در این مجموعه قرار دارد.