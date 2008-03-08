جلوگیری از فعالیت برخی عاقدان در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، وزارت دادگستری عربستان به منظور تأدیب برخی از عاقدان که با نادیده گرفتن شرایط قانونی و شرعی عقد به انجام این امر اقدام می‌کردند، طی حکمی 43 عاقد را با لغو جواز کار، ممانعت از کار و هشدار دادن ادب کرد.

برخی از این عاقدان بدون موافقت زن، او را عقد می‌کردند و یا به فعالیتهای تبلیغی می‌پرداختند، از این رو به برخی از آنها هشدارهایی داده شد.

برخی از این عاقدان همچنین بدون اطلاع از گزارشهای پزشکی قبل از عقد به این کار اقدام می‌کردند که جلوی فعالیت آنها نیز گرفته شد.