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۱۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۱

واشنگتن پست خبر داد:

احتمال محرمانه بودن مفاد برآورد اطلاعات ملی آمریکا درباره عراق

احتمال محرمانه بودن مفاد برآورد اطلاعات ملی آمریکا درباره عراق

برآورد جدید اطلاعات ملی آمریکا درباره عراق در حالی قرار است در ماه جاری میلادی تکمیل شود که مقامهای اطلاعاتی آمریکا هنوز تصمیم نگرفته اند مفاد کلیدی آن را افشا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این تردید به دلیل غوغا و بلوایی است که پس از انتشار مفاد کلیدی و مهم برآورد اطلاعات ملی آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران به پا شد.

به گفته مقامهای آمریکایی،این برآورد محرمانه یک نسخه به روز شده از برآورد تابستان گذشته است که پیش بینی بهبود نسبی  اوضاع امنیتی در عراق را کرده بود، اما پیش بینی آن درباره وضعیت سیاسی با تردید بود.

بر اساس نامه هفته گذشته "مایک مک کونل" مدیر اطلاعات ملی آمریکا به سناتور "جان وارنر"، این برآورد پیش از شهادت "دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق و "رایان کروکر" سفیر آمریکا در بغداد در اوایل ماه آوریل، به کنگره ارائه خواهد شد.

به نوشته واشنگتن پست، پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، جامعه اطلاعاتی آمریکا نسبت به ارتش و کاخ سفید در ارزیابیهای خود از دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی در عراق محتاط تر بوده اند.

از سوی دیگر، پتریوس و کروکر گزارش جدید خود را درباره پیشرفت اوضاع در این کشور طی روزهای 8 تا 9 آوریل یعنی هفت ماه پیش از انتخابات آمریکا ارائه خواهند داد.

کد مطلب 650957

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