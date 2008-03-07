شکست شورای امنیت در محکومیت عملیات شهادت طلبانه قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، زلمای خلیل زاد نماینده آمریکا در سازمان ملل متحدد بعد از نشست اضطراری شورای امنیت به خبرنگاران گفت : نتوانستیم به توافقی دست یابیم، زیرا هیئت لیبی با حمایت دو هیئت دیپلماتیک دیگر تمایلی به محکوم کردن حمله نداشتند.



خلیل زاد افزود : هیئت آمریکا برای دستیابی به اجماعی درباره اعلامیه ای که با شدیدترین لحن حمله (عملیات تلافی جویانه فلسطینیها به سبب تداوم جنایتهای وحشیانه صهیونیستها در نوارغزه) در بیت المقدس را محکوم می کند تلاش کرد، اما لیبی به عنوان تنها عضو عربی کنونی شورای امنیت وهمپیمانان این کشور این حمله را با مسائل دیگری ربط دادند.



هیئت دیپلماتیک لیبی یادآور شد که خواهان بحث و بررسی در این جلسه اضطراری شورای امنیت درباره پیش نویس قطعنامه ای است که آن را ارایه کرده است و به شدت اسرائیل را به خاطر قتل غیرنظامیان از جمله کودکان در نوار غزه محکوم می کند.

نماینده افغانی الاصل آمریکا در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جتایتهای وحشیانه اسرائیل در کشتار کودکان و زنان فلسطینی مدعی شد : معتقدیم که مسئله تروریسم، مسئله ای مجزا است و آنچه امروز روی داد یک حمله آشکار تروریستی است.

در همین حال، نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد از کشور لیبی به شدت انتقاد کرد و این کشور را "تروریستی" خواند که سبب حادثه لاکربی شد. دان گیلرمان گفت : متاسفانه وقتی تروریستها به شورای امنیت نفوذ می کنند این مسئله رخ می دهد.



وی افزود : این وضعیت سئوالاتی را نه فقط درباره مشروعیت حضور اینگونه کشوری در شورای امنیت بلکه درباره عضویت آن در سازمان ملل متحد ایجاد می کند.



ابراهیم الدباشی معاون رئیس هیئت دیپلماتیک لیبی در سازمان ملل متحد نیز در پاسخ به این گفته نماینده رژیم اسرائیل گفت : ما نیاز به گواهی حسن رفتار از سوی رژیم تروریستی اسرائیل یا نمایندگان آن در اینجا نیستیم.



لیبی پس از حملات هوایی زمینی و هوایی رژیم اسرائیل به نوار غزه پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت ارایه کرده بود.