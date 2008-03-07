هدف از تصویب قطعنامه تأثیر بر رای مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرلشکر محمدعلی جعفری در مراسم پاسداشت شهید باکری در مسجد جامع تبریز افزود: هدف دشمنان از تصویب قطعنامه سوم در شورای امنیت این بود که بر رای مردم در مجلسی که بر اصول پافشاری می کند تاثیر گذارد.

وی با اشاره به حمایتهای رهبر معظم انقلاب از دولت و مجلس تصریح کرد: صدور قطعنامه مذبوحانه اخیر با هدف اعمال فشار و کاهش میزان حضور مردم در انتخابات آتی صورت گرفته است.

سرلشکر جعفری با تاکید بر هوشیاری مردم نسبت به اهداف شوم دشمنان بیان داشت : تداوم راه امام و انقلاب در مقطع حساس انتخابات به دست مردم رقم خواهد خورد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه طی چند سال گذشته نگاه به ارزشهای انقلاب و آرمان شهدا زنده شده است، افزود : تداوم راه امام و شهدا و سرنوشت جمهوری اسلامی به حضور مردم در صحنه های مختلف بستگی دارد.

به گفته فرمانده کل سپاه در هیچ کجای جهان به اندازه جمهوری اسلامی ‌سرنوشت نظام به حضور مردم وابسته نیست.

سرلشکر جعفری با اشاره به سیستمهای انتخاباتی نظامهای به ظاهر دموکراتیک غربی عنوان کرد : گرچه دموکراسی سالها قبل در غرب استقرار یافته اما آنها با شیوه های مختلف بر رای مردم تاثیر گذاشته و هر آنکه را که می خواهند بر می‌گزینند..

فرمانده سپاه پاسداران بر اهمیت نقش دولت و مجلس در تداوم انقلاب تاکید کرد و ادامه داد : گر چه موتور انقلاب اسلامی توقف بردار نیست اما سرعت و کندی حرکت انقلاب به عملکرد دولت و مجلس منتخب مردم بستگی دارد.

سردار جعفری در ادامه با اشاره به رشادتهای رزمندگان اسلام در طول دفاع مقدس یادآور شد : شهدای این مرز و بوم در راه دفاع از ارزشها جان خود را تسلیم کرده اند اما در حال حاضر دفاع از ارزشها حضور در انتخابات است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی آینده ای حساس در پیش رو دارد اظهار داشت : جریان حق هرچقدر پیش می رود نگهداری از آن سخت تر می شود.

سردار جعفری دستاورد بزرگ انقلاب را استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و افزود : طبق بیانات امام راحل، سرنوشت اسلام در جهان امروز به تداوم این نظام بستگی دارد.

فرمانده کل سپاه تبیعت از امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) را دو راه پیش روی شیعیان در جهان کنونی دانست و خاطرنشان کرد : شیعیان حسینی همواره خود را برای جهاد در راه خدا آماده کرده اند.

وی در عین حال تصریح کرد : در وضعیت کنونی اگر حسینی نباشیم باید همانند زینب (س) از پیام انقلاب و شهدا دفاع کرده و آرمانهای اسلام را تبلیغ کنیم.

سردار جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشادتهای سرداران شهید لشکر 31 عاشورا در طول دفاع مقدس گفت : گرامیداشت یاد شهدایی چون باکری، تجلایی، یاغچیان و شفیع زاده ارزشمند است اما باید اهداف و راه آنها برای مردم تبیین شود.

وی صدور اسلام و انقلاب را مهمترین آرزوی امام و شهدا عنوان کرد و یادآور شد : با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی بخش عمده ای از این آرمان تحقق یافته و همچنان در حال تحکیم است.

سردار جعفری ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار را مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی دانست و افزود : این همان هدفی است که قرآن بارها مسلمانان را بدان ترغیب کرده است.

فرمانده کل سپاه استقرار حکومت اسلامی را هدف پیامبر(ص) و ائمه معصومین عنوان کرد و گفت : مردم غیور ایران در عصر حاضر آرزو و آرمان دیرینه مسلمانان را در این کشور برپا کردند.