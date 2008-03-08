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۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۲۹

علامه فضل‌الله خواستار حمایت همه‌جانبه از مسیحیان عراق شد

علامه فضل‌الله خواستار حمایت همه‌جانبه از مسیحیان عراق شد

علامه فضل‌الله با اشاره به اینکه مسیحیان از ارکان اصلی کشور عراق به‌شمار می‌روند، حمایت از آنها را ضروری و نشانه همبستگی اسلام و مسیحیت خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، علامه محمد حسین فضل الله یکی از مراجع تقلید شیعیان لبنان در پی ربودن اسقفی در عراق بر ضرورت همبستگی مسلمانان و مسیحیان عراق به منظور وحدت این کشور اشاره کرد.

وی در بیانیه‌ای که پنج‌شنبه 16 اسفندماه صادر شد از همه مسیحیان این کشور خواست تا آرامش خود را حفظ کنند و تأکید کرد: این کشور به عنوان مرکز دینی و انسانی برای همه جریانات دینی و سیاسی است و از آنجا که مهد تمدن اسلام است، خواستار برخورد با همه هموطنان با محبت و آزادی است؛ به‌ویژه اینکه عراق در طول تاریخ شاهد علملیات غیرانسانی چون قتل و کشتار بوده است.

علامه فضل الله یاد آور شد: ملت عراق ارزشهای اسلامی در احترام انسان به انسان بهره‌مند شده‌اند و اختلافات دینی و سیاسی را به صورت عقلانی و با آرامش برطرف می‌کنند.

این مرجع شیعه در ادامه افزود: از آنجایی که مسیحیان از ارکان اصلی عراق به شمار می‌روند، از این رو حمایت از آنها در همه زمینه‌ها ضروری است و نشانه همبستگی اسلام و مسیحیت به شمار می‌رود.

کد مطلب 650982

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