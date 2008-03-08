به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، علامه محمد حسین فضل الله یکی از مراجع تقلید شیعیان لبنان در پی ربودن اسقفی در عراق بر ضرورت همبستگی مسلمانان و مسیحیان عراق به منظور وحدت این کشور اشاره کرد.

وی در بیانیه‌ای که پنج‌شنبه 16 اسفندماه صادر شد از همه مسیحیان این کشور خواست تا آرامش خود را حفظ کنند و تأکید کرد: این کشور به عنوان مرکز دینی و انسانی برای همه جریانات دینی و سیاسی است و از آنجا که مهد تمدن اسلام است، خواستار برخورد با همه هموطنان با محبت و آزادی است؛ به‌ویژه اینکه عراق در طول تاریخ شاهد علملیات غیرانسانی چون قتل و کشتار بوده است.

علامه فضل الله یاد آور شد: ملت عراق ارزشهای اسلامی در احترام انسان به انسان بهره‌مند شده‌اند و اختلافات دینی و سیاسی را به صورت عقلانی و با آرامش برطرف می‌کنند.

این مرجع شیعه در ادامه افزود: از آنجایی که مسیحیان از ارکان اصلی عراق به شمار می‌روند، از این رو حمایت از آنها در همه زمینه‌ها ضروری است و نشانه همبستگی اسلام و مسیحیت به شمار می‌رود.