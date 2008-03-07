ولفسبورگ حریف بایرن مونیخ در مرحله نیمه نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های آلمان برگزار شد و چهار حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند.

بر این اساس تیم فوتبال بایرن مونیخ در جذاب ترین بازی این مرحله در ورزشگاه آلیانتس آره نا شهر مونیخ به دیدار ولفسبورگ می رود و تیم بورسیا دورتموند نیز در وست فالن از "کارل زایس" پذیرایی خواهد کرد.

برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های آلمان به شرح زیر است :

سه شنبه - 28/12/86

بورسیا دورتموند - کارل زایس

چهارشنبه - 29/12/86

بایرن مونیخ - ولفسبورگ