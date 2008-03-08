هفته بیست و نهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلیس از امروز آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه کامل رقابت های هفته بیست و نهم لیگ برتر به این شرح است:
شنبه 18/12/86
* ریدینگ - منچسترسیتی
* بلکبرن - فولهام
* لیورپول - نیوکاسل
یکشنبه 19/12/86
* تاتنهام - وستهام
* ساندرلند - اورتون
* ویگان اتلتیک - آرسنال
چهارشنبه 22/12/86
* آستون ویلا - میدلزبرو
* پورتسموث - بیرمنگام
* چلسی - دربی کانتی
چهارشنبه 29/12/86
* منچستر یونایتد - بولتون
جدول رده بندی:
1- آرسنال 65 امتیاز
2- منچستریونایتد 64 امتیاز
3- چلسی 58 امتیاز
4- لیورپول 53 امتیاز- تفاضل گل 30+
5- اورتون 53 امتیاز- تفاضل گل 22 +
18- ریدینگ 25 امتیاز
19- فولهام 19 امتیاز
20- دربی کانتی 10 امتیاز
