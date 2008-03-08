هفته بیست و نهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلیس از امروز آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه کامل رقابت های هفته بیست و نهم لیگ برتر به این شرح است:

شنبه 18/12/86

* ریدینگ - منچسترسیتی

* بلکبرن - فولهام

* لیورپول - نیوکاسل

یکشنبه 19/12/86

* تاتنهام - وستهام

* ساندرلند - اورتون

* ویگان اتلتیک - آرسنال

چهارشنبه 22/12/86

* آستون ویلا - میدلزبرو

* پورتسموث - بیرمنگام

* چلسی - دربی کانتی

چهارشنبه 29/12/86

* منچستر یونایتد - بولتون



جدول رده بندی:

1- آرسنال 65 امتیاز

2- منچستریونایتد 64 امتیاز

3- چلسی 58 امتیاز

4- لیورپول 53 امتیاز- تفاضل گل 30+

5- اورتون 53 امتیاز- تفاضل گل 22 +

18- ریدینگ 25 امتیاز

19- فولهام 19 امتیاز

20- دربی کانتی 10 امتیاز