"خاله ایران" تصویری واقعی از زندگی است

آشا محرابی درباره کارگردانی مشترک نمایش "خاله ایران" با پریسا مقتدی به خبرنگار مهر گفت: "دوستی من و مقتدی حدود 10 سال پیش زمانی که به عنوان بازیگر در نمایش "دایره گچی قفقازی" حمید سمندریان حضور داشتیم، شکل گرفت. دو سال پیش متن "خاله ایران" را با بازی ناهید مسلمی روخوانی کردیم که به عنوان یکی از آثار برگزیده نمایشنامه‌خوانی معرفی شد."



وی ادامه داد: "ما به این فکر کردیم که متن "خاله ایران" امکان اجرای صحنه‌ای دارد، اما برای مدیران تئاتر بسیار دشوار بود به ما در نخستین گام کارگردانی اعتماد کنند که در این زمینه مدیر تالار مولوی همکاری بسیار خوبی با ما داشتند و امکان بر صحنه رفتن نمایش را فراهم کردند. هدف ما از اجرای این اثر نشان دادن برشی از یک زندگی واقعی بود."



محرابی درباره فعالیت‌های قبلی خود اظهار داشت: "من پیش از این نمایش "اولدوز" را برای شرکت در جشنواره تئاتر کودکان و نوجوانان در همدان کار کردم که البته امکان اجرای عمومی به دست نیاورد. در اصل نخستین فعالیت من در عرصه کارگردانی همان نمایش "اولدوز" است، ولی برای مخاطب بزرگسال نمایش "خاله ایران" نخستین تجربه کارگردانی من به شمار می‌آید."



وی درباره یکدست نبودن بازی‌ها در نمایش "خاله ایران" و شرایط کیفی متفاوت کار گفت: "بسیار طبیعی است سطح بازی‌ها در نمایش ما متفاوت باشد. ناهید مسلمی و مهرخ افضلی به نسبت دیگر بازیگران تجربه بیشتر دارند و این مسئله به آنها در ایفای بهتر نقش کمک می‌کند، اما ما تلاش کردیم سطح کیفی نقش‌آفرینی‌ها در نمایش به طور کلی یکدست و به زندگی نزدیک باشد."



محرابی درباره بازی بسیار بیرونی نقش دختر در نمایش توضیح داد: "شیدا خلیق بازیگر نقش دختر یکی از بهترین بازیگرهای این سن و سال است و با وجود سن کم تاکنون در نمایش‌های زیادی بازی کرده است. مخاطب می‌تواند در "خاله ایران" زندگی را ببیند و این موضوع در صحنه صبحانه خوردن خانواده به اوج می‌رسد."



کارگردان "خاله ایران: درباره فضای رئالیستی نمایش گفت: "در "خاله ایران" در اصل یک زندگی اتفاق می‌افتد. برای نمونه ما صحنه‌ای داریم که مادر و پسر کنار چراغ نفت‌سوز نشسته‌اند و حرف می‌زنند. این صحنه فارغ از هر میزانسن یا پرسش شکل می‌گیرد و مخاطب می‌تواند زندگی جاری این خانواده را تماشا کند. در زندگی این افراد همه چیز به شکل واقعی ارائه می‌شود."



محرابی درباره افت ریتم نمایش در برخی لحظه‌ها گفت: "اتفاقاتی در نمایش روی می‌دهد که شرایط زندگی و ریتم داستان بر اساس آنها تغییر می‌کند. ما در اصل سعی کردیم پنج روز از زندگی این افراد را از 365 روز زندگی عادی‌شان در سال بیرون بیاوریم و دور از هر گونه شعار به صحنه ببریم."



وی درباره نامناسب بودن طراحی صحنه و شلوغ بودن برخی صحنه‌ها اظهار داشت: "بدون شک اجرا در سالن کوچک برای ما راضی‌کننده نیست. طراحی صحنه با توجه به موقعیت سالن و شرایط قصه خوب انجام شده، اما اگر این نمایش در سالن بهتر و بزرگتر اجرا می‌شد، نتیجه کار بهتر بود. ما بنا به شرایط مجبور به حذف برخی چیزها شدیم."



کارگردان "خاله ایران" در پایان گفت: "من ضمن تشکر از تمام عوامل نمایش باید از مجید حمزه به عنوان مشاور کارگردان و امیر جوشقانی به عنوان مدیر اجرا تشکر کنم که به ما کمک زیادی کردند. این تجربه برای تمام اعضاء گروه بسیار شیرین و مغتنم بود و ما تلاش کردیم با توجه به داشته‌هایمان اثری کارگاهی و مناسب ارائه کنیم."



نمایش "خاله ایران" به کارگردانی مشترک آشا محرابی و پریسا مقتدی از 19 تا 25 اسفند ساعت 15 در سالن کوچک تالار مولوی به صحنه می‌رود. متن نمایش را مرضیه رشیدبیگی نوشته و داستان درباره زندگی ساده و بی پیرایه یک خانواده پنج نفره است که در شرایط دشوار قرار می‌گیرند.



ناهید مسلمی، مهرخ افضلی، علی نجفی، شیدا خلیق و دانیال کوهستانی بازیگران اصلی نمایش "خاله ایران" هستند و دیگر عوامل عبارتند از فرشاد آذرنیا آهنگساز، لادن سیدکنعانی طراح صحنه و لباس، مینو جبارزاده و مریم رونفی طراح پوستر و بروشور، اصلان شاه‌ابراهیمی دستیار کارگردان و محسن صادقی مدیر صحنه.