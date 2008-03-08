اعطای جایزه بنیاد نخبگان به صاحبان مدال نقره و برنز المپیاد دانش آموزی

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی نخبگان به کلیه دارندگان مدالهای نقره و برنز در المپیادهای دانش آموزی که در سالهای 82 و 86 موفق به کسب افتخار شده اند، جایزه علمی در سطح سه ارائه می کند.

جایزه سطح 3 بنیاد برای دانشجویان کارشناسی، کمک هزینه سالانه 3 میلیون و 600 هزار ریال ( 3600000) به همراه تسهیلات نظام وظیفه شامل انجام طرح تحقیقاتی به جای خدمت سربازی پس از پایان مقطع کارشناسی و دریافت کارت پایان خدمت، مجوز خروج از کشور بدون اخذ وثیقه برای سفرهای علمی و معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل بدون آزمون است.

همچنین جایزه سطح 3 برای دانشجویان کارشناسی ارشد کمک هزینه 7 میلیون و 200 هزار ریال ( 7200000 ) به همراه تسهیلات نظام وظیفه شامل انجام طرح تحقیقاتی به جای خدمت سربازی و دریافت کارت پایان خدمت در حین تحصیل یا پس از آن، مجوز خروج از کشور بدون اخذ وثیقه برای سفرهای علمی و معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل بدون آزمون است.

بنیاد ملی نخبگان اعلام کرده است، افرادی که تقاضای دریافت جایزه را دارند نمی توانند تا انتهای مقطعی که در آن جایزه را دریافت کرده اند از تسهیلات خروج بدون وثیقه جهت ادامه تحصیل استفاده کنند. خروج برای ارائه مقالات علمی مشمول این تسهیلات می شود و همچنین پس از پایان مقطعی که در آن جایزه را دریافت کرده اند نیز مشمول این تسهیلات خواهند شد.