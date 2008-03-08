فضاهای فیزیکی دانشگاه پیام نور کشور به 488 واحد رسید

اصغر ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین از تجهیز تمامی مراکز دانشگاه پیام نور کشور تا مهر ماه سال آینده به ارتباط ماهواره ای خبرداد و افزود: با این کار دانشگاه در حال تبدیل شدن به قطب مجازی در آموزش عالی است.

وی اظهار داشت: در دو سال اخیر همگام با شتاب دولت در زمینه های گوناگون، دانشگاه پیام نور نیز توسعه کمی و کیفی را در اولویت برنامه های خود قرار داده و ظرفیت پذیرش دانشجو از 300 هزار دانشجو در سال 84 به یک میلیون نفر رسیده است.

ابوالحسنی ادامه داد: با این ظرفیت پذیرش چهار میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم با دانشگاه پیام نور در ارتباط هستند.

وی افزود: در این مدت تعداد رشته های تحصیلی در این دانشگاه از دو هزار و 347 رشته محل به هفت هزار رشته محل افزایش یافته است.

ابوالحسنی خاطرنشان کرد: دانشگاه پیام نور در سالهای اخیر علاوه بر توسعه آموزش، ابعاد فرهنگی را نیز مورد توجه قرار داده است، چنانکه واحدها و مراکز این دانشگاه، دانشجویان را به صورت بومی پذیرش می کنند.

وی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور به سمت دانشگاه جامعه ساز حرکت می کند، تصریح کرد: تاکنون بیشتر در راستای توسعه نیروی انسانی و گسترش تخصص حرکت کرده ایم، اما از این پس یکی دیگر از اهداف دانشگاه، توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور در راستای اهداف دولت می باشد.

وی به منظور بازدید از تعدادی از مراکز دانشگاه پیام نور استان و افتتاح ساختمان شماره 2 دانشگاه پیام نور ارومیه به این استان سفر کرده بود.