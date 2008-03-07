به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به انتخابات 24 اسفند اظهار داشت : حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رای مسئله درجه اول کشور است و مانور قدرت مردمی نظام جمهوری اسلامی ایران در ناکام گذاشتن توطئه های دشمن و بیعت مجدد با آرمانهای امام و شهیدان به حساب می آید.

وی افزود : مردم مطمئن باشند که حضور آنها در عرصه انتخابات بسیار تاثیرگذار است.

آیت الله خاتمی با اشاره به تصویب قطعنامه سوم برای کاهش حضور مردم در پای صندوقهای رای تصریح کرد : مردم ما هفته آینده همزمان با 24 اسفند در انتخابات مجلس هشتم پای صندوقهای رای غوغا خواهند کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری خطاب به جمعی اندک و محدودی که به خصوص در عرصه انتخابات با ملت همراهی نمی کنند توصیه کرد که به خیل خروشان ملت در این را بپیونند وگرنه در سیل آماج مردم غرق خواهند شد.

وی با بیان اینکه نامزدها باید در تبلیغات خود از تخریب سایر کاندیداها پرهیز کنند گفت : ایام تبلیغات انتخاباتی اوج شعارهای دهان پرکن و زیبا است لذا مردم باید توجه داشته باشند که فریب شعارهای نامزدهای انتخاباتی را نخورند.

آیت الله خاتمی فریب کاری نامزدها در انتخابات را نوعی رندی ناپسند دانست و تصریح کرد : درباره انتخاب افراد اصلح توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب می تواند یکی از بهترین معیارها باشد.

وی ادامه داد : برای انتخاب افراد نباید تنها به اشخاص و ظاهر دینی آنان توجه کرد بلکه نحوه رفتار حامیان نامزدها در مبارزه با استکبار و همراهی با ولایت فقیه را باید در نظر گرفت .

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه هفته آینده پس از رای گیری تمامی رقابتها باید تمام شود ابراز امیدواری کرد که پس از اتمام دوران رای گیری و مشخص شدن نمایندگان مجلس دوره رفاقتها میان نامزدهای کنونی و گروههای سیاسی آغاز شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به سفر رئیس جمهور به عراق، آن را نشانه اعتماد به نفس جمهوری اسلامی دانست و گفت: وقتی رئیس جمهور آمریکا به عراق سفر می کند 160 هزار نفر از او محافظت می کند اما رئیس جمهور ما به صراحت برنامه های خود را در سفر اعلام می کند و در کنفرانسهای مطبوعاتی به صورت رسمی حضور می یابد.

خطیب جمعه این هفته انجام سفر رئیس جمهور به عراق را بسیار مثبت و تاثیرگذار در روابط دو کشور ارزیابی کرد و افزود: انجام این سفر باعث آب شدن یخ 80 ساله ای شد که میان دو کشور مانع روابط شده بود.

سید احمد خاتمی ضمن محکوم کردن اهانتهای اخیر برخی کشورهای اروپایی به ساحت مقدم پیامبر اسلام اظهار داشت : اسلام از آغاز پیدایش و ظهور با کینه توزی، سنگ اندازی و شیطنت دشمنان مواجه بوده، هست و خواهد بود که این امر به دلیل حقانیت این مکتب است، لذا دشمن همواره به دنبال خاموش کردن نور اسلام و جلوگیری از خیزش آن میان ملتها است.

وی اهانت به ساحت پیغمبر عظیم الشأن اسلام و حمایت وزیر کشور آلمان در چاپ ان کاریکاتورهای موهن را از جمله راهکارهای دشمن برای جلوگیری از رشد اسلام در جهان عنوان کرد و افزود : در همان کشور دانمارک که چاپ این کاریکاتورها در راس امور رسانه ای آنها بود قرآن پرفروش ترین کتاب سال می شود ، لذا باید بدانند که انجام چنین کارهایی فایده ای نخواهد داشت چرا که خروش بی امان جهان اسلام آنها را وادار به شرمندگی خواهد کرد.

امام جمعه موقت تهران قتل عام وحشیانه فلسطینیها را در نوار غزه یکی دیگر از برنامه های دشمنان برای سرکوبی اسلام در آن منطقه توصیف کرد و گفت : صهیونیستها تردید نکنند که از این کار طرفی نمی بندند لذا باید منتظر انتفاضه جدیدی باشند که در آن فلسطینیها روزشان را به شام سیاه تبدیل خواهند کرد.

خاتمی ادامه داد : سخن ما با سازمانهای بین المللی هم هست. اصلا فلسفه وجودی این سازمانها چیست و چرا در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی خفقان مرگ گرفته اند و به جای حمایت از مظلوم باز ظالم همراهی می کنند.

وی تاکید کرد که بشریت باید برای دفاع از حقوق بشر فکر دیگری کنند چرا که سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق بشر در حال حاضر هویت خود را از دست داده اند.

خطیب جمعه این هفته تهران خطاب به کشورهای اسلامی به خصوص عربها اظهار داشت : چرا در مقابل هجوم وحشیانه و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین ساکت مانده اید. این سکوت شما چراغ سبزی به اسرائیل برای ادامه جنایاتش است.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی در هفته آینده ابراز امیدواری کرد که کشورهای اسلامی در این اجلاس پس از محکوم نمودن توهینهایی که به ساحت مقدس پیامبر اسلام صورت گرفته است با کشورهایی که این کار را انجام داده اند قطع رابطه اقتصادی کنند.

خاتمی تاکید کرد : کشورهای اسلامی باید در برابر نسل کشی فلسطینیها عکس العملی نشان دهند و پس از صدور بیانیه ای که این کار را محکوم می کند به فکر مقابله با آنان باشند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در خطبه های اول نماز جمعه این هفته تهران نیز حدیث ثقلین در همراهی با قرآن و عترت را مبنای انسجام اسلامی توصیف کرد و گفت : این حدیث را باید از سه منظر تاریخی، تربیتی و تقارن کتاب و سنت همواره مورد بررسی قرار داد و از نتایج آن در زندگی استفاده کرد.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه همواره باید همسان با تمسک به اهل بیت (ع) به قرآن نیز متمسک شویم خاطرنشان کرد: خدا را شکر می کنیم که پس از انقلاب اسلامی تمسک و گرایش به قرآن در کشور ما افزایش یافته که اصلی ترین شاهد آن وجود قراء بین المللی و حافظین کثیر قرآن در کشور است.