زمان اعلام نتایج و ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد1387

دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: سازمان سنجش آموزش کشور تلاش می کند نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل 1387 را اواخر اردیبهشت ماه اعلام کند. ضمن اینکه انتخاب رشته مجازین این آزمون نیز در همین زمان یا اوایل خردادماه انجام می شود.

وی در خصوص ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد برای سال آینده به مهر گفت: برای این آزمون ظرفیتی معادل 37 تا 38 هزار نفر ایجاد شده است. در حال حاضر 8 هزار ظرفیت در دوره های شبانه و حدود 27 هزار ظرفیت در روزانه مشخص شده است. احتمال افزایش ظرفیت در دوره های شبانه زیاد است.

رئیس سازمان سنجش تعداد کل ثبت نام کنندگان در آزمون ارشد را از نظر نفر531 هزار و 766 عنوان کرد و گفت: نسبت به سال گذشته که این تعداد 470 هزار نفر بود در حدود 50 هزار نفر یعنی 10درصد به میزان ثبت نام کنندگان اضافه شده است.