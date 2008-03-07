ضرورت اصلاح جامع نظام انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر ،حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر کشور ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران ضمن محکوم کردن اهانتهای اخیر به ساحت مقدم پیامبر اسلام اظهار داشت : کسانی که این شیوه را دنبال می کنند شرف، انسانیت و حقانیت برایشان معنایی ندارد.

وی افزود : حال که زمان حیات جدید امت اسلامی آغاز شده و بازگشت به اسلام ناب و روشنگری اسلامی جهان را فرا گرفته است دشمنان سعی دارند با جسارت، اهانت و نسبتهای ناروا به خاک و خون کشیدن امت اسلامی، فتنه گری، آشوب، فشار اقتصادی و سایر مشکلات را به وجود آورند جلوی احیا و تجدد حیات اسلامی را بگیرند.

وزیر کشور وحدت را مرحله اول یکسان شدن و نجات امت اسلامی از شر دشمن دانست و تصریح کرد : امت اسلامی باید بداند همبستگی و وحدت رمز موفقیت و پیروزی است، لذا باید با تکیه به این امر در سایه ایمان، هدایت اسلامی و بر پایه ولایت فقیه حرکت کند.

پورمحمدی حق مداری بر اساس تقوا و ایستادن در برابر دشمن را دو نکته مورد تاکید قرآن در مقابله با دشمنان ذکر کرد و وحدت، سعه صدر،مشورت، همکاری و محبت کردن به یکدیگر را از جمله راهکارهای اسلامی مقابله با دشمن برشمرد.

وی یکی از مسائل طراحی شده توسط دشمن را اختلال در فضای امن و آرام جامعه اسلامی ایران پس از انقلاب دانست و گفت : دشمن به خصوص در چند سال اخیر با حضور تجاوزگران در منطقه و خیمه زدن در اطراف و اکناف جامعه اسلامی به دنبال توطئه و تفرقه انگیزی است و یکی از اهداف اساسی آنها جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر کشور با اشاره به فعالیتهای تروریستی و خرابکارانه اشغالگران منطقه افزود: آنها بر خلاف شعارهایی که برای ایجاد امنیت در منطقه دادند با ورود به منطقه خاورمیانه مدرسه ترویست پروری ایجاد کردند، یکی از مصادیق بارز آن افزایش تولید مواد مخدر از دو هزار تن به 8 هزار تن در افغانستان است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد : تلاشهای گسترده ای از سوی دولتهای جمهوری اسلامی تا کنون صورت گرفته است تا امنیت کشور با وجود این فتنه ها تامین شود.

وی با اشاره به تلاشهای جدی دولت نهم در تحت کنترل گرفتن مبادی ورودی و خروجی کشور، تقویت جامعه عملیاتی و ساماندهی اتباع بیگانه را از جمله کارهای صورت گرفته در جهت تامین امنیت داخلی خواند و تصریح کرد : در سال 85 نسبت به سال قبل از آن 13 درصد افزایش اقدامات امنیتی را شاهد بودیم که این رقم طی 11 ماهه گذشته از سال جاری در یک بخش 6 درصد و در بخش دیگر 11 درصد رشد داشته است.

وزیر کشور تصادفات را یکی از معضلات کشور بر شمرد و تاکید کرد که در سال 85 یک درصد کاهش نسبت به سال گذشته و طی سال جاری حدود 16 درصد کاهش در تصادفات کشوری را شاهد بوده ایم که بر این اساس می توان گفت بیش از 22 هزار تصادف در کشور کاهش یافته است.

پور محمدی با بیان اینکه یکی از دغدغه ها و مشکلات کشور عدم عدالت و توزیع غیر متعادل منابع در کشور است، افزود : در سال 35 که حدود 68 درصد جمعیت کشور روستایی و 31 درصد آن شهری بوده و طبق آخرین آماری که گرفته شده پس از گذشت 50 سال این روند معکوس شده و جمعیت شهری به 68 و جمعیت روستایی به 31 درصد در کشور رسیده است.

وی ادامه داد : عمده افزایش در روند مهاجرت در کشور طی سالهای اخیر صورت گرفته است که دستاورد آن حاشیه نشینی 8 تا 9 میلیون نفر در اطراف شهرهای بزرگ کشور است.

وزیر کشور با اشاره به تلاشهای دولت نهم و توجه ویژه به محرومیت زدایی در شهرهای کوچک و روستاها گفت : در 8 سال گذشته 142 هزار و 876 طرح استانی در نقاط مختلف کشور به ارزش 42 هزار میلیارد تومان تصویب شد و این در حالی است که تا زمان روی کار آمدن دولت نهم تنها 19 هزار طرح به ارزش هزار و 200 میلیارد تومان انجام شده بود.

پور محمدی تصریح کرد : در 3 سالی که از روی کار آمدن دولت نهم گذشته عملیات اجرایی شدن 99 هزار و 900 طرح آغاز شده که 52 درصد این طرحهای خاتمه یافته است و 48 درصد آن در حال انجام است.

وی ایجاد 3 میلیون و 115 هزار شغل در کشور را یکی دیگر از اقدامات دولت نهم دانست و اظهار داشت : با آماری که از سوی وزارت کار و بیمه ارائه شده است معضل بیکاری در کشور از 8/12 درصد به 9/9 رسیده است که حدود 3 درصد کاهش را نشان می دهد.

وزیر کشور با اشاره به انتخابات 24 اسفند خاطرنشان کرد : در مدل سیاسی ایجاد یک نظام سیاسی و تقنینی که از رای مردم شکل می گیرد آهنگ توسعه و ثبات در کشور نشان دهنده انتخاب های صحیح مردم بوده است.

پور محمدی با اشاره به تشکیل 45 هزار شعبه اخذ رای برای انجام انتخابات مجلس هشتم اظهار داشت : همزمان با 24 اسفند 10 هزار شعبه اخذ رای برای انجام انتخابات میاندوره ای خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا تشکیل خواهد شد که به این منظور 800 هزار نفر به کار گرفته شده و آموزشهای لازم را دیده اند.

وی با اشاره به تغییر سن رای دهندگان، تغییر روش اخذ رای و تغییر نوع تبلیغات در انتخابات 24 اسفند گفت : ما چاره ای نداریم جز اینکه روشها را ارتقا داده و به فکر بهبود آن در انتخابات باشیم.

وزیر کشور افزود : طبیعی است که باید به فکر روان سازی و آسان سازی انجام انتخابات بوده و به فراز و فرودهای زیادی که به خصوص در تایید و رد صلاحیتها داشته ایم توجه داشته باشیم و امیدواریم در نهایت یک اصلاح جامع در نظام انتخاباتی صورت بگیرد.

پورمحمدی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه انتخاب صحیح از سوی مردم در انتخابات منجر به تشکیل مجلسی هوشمند در آینده شود از رای دهندگان خواست که در ساعات اولیه اخذ رای در شعبات رای گیری حاضر شده و مانع از ایجاد ترافیک در عصر روز 24 اسفند شود.

وی با بیان اینکه کارت ملی حدود 98 درصد مردم در کشور توزیع شده است ، گفت : از مردم می خواهیم که به همراه شناسنامه خود کارت ملی را نیز همراه داشته باشند و اگر هم کارت ملی نبود تنها شماره ملی کفایت می کند .

وزیر کشور همچنین از مردم خواست که اسامی را کامل بنویسند و شماره های در نظر گرفته شده برای نامزدها را ثبت کنند تا در تجربه اول روشهای نوین وزارت کشور را یاری کنند.

پور محمدی در پایان ابراز امیدواری کرد که با نظارتی از سوی رسانه ها و مردم در انتخابات صورت می گیرد انتخابات 24 اسفند یکی از سالمترین انتخابات کشور پس از انقلاب باشد.