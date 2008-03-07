نظامیان آمریکایی مستقر در عراق از مشکلات روحی رنج می برند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این مشکلات روحی به دلیل تکرار این ماموریتها و نبود زمان کافی برای استراحت این نیروها در کشورشان است.

بر اساس گزارش سالانه ارتش آمریکا، به طور کلی در حدود 17.9 درصد از نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان در سال 2007 به مشکلات روحی مبتلا شدند. این رقم در مقایسه با آمار سال 2006 ( 19.1) درصد کمی پایین تر است، اما با آمار سالهای گذشته نسبتا مطابقت دارد.

نتایج این بررسی نشان داد که بروز این مشکلات روحی برای نظامیانی که در منطقه جنگی حضور دارند، به ویژه در بین نظامیانی که برای ماموریت سوم یا چهارم خود به این مناطق باز می گردند، افزایش می یابد.

به طور مثال در بین پرسنل درجه دار ارتش آمریکا در سال 2007، 27.2 درصد در دور سوم و چهارم ماموریتهای خود از مشکلات روحی رنج می بردند. این رقم برای پرسنلی که دارای درجه پایین تر بودند 18.5 درصد در دور دوم ماموریتشان و برای کسانی که در اولین ماموریت خود بودند 11.9 درصد برآورد شد.

چندی پیش هم روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داد: خودکشی در بین نظامیان آمریکایی که از جنگهای عراق و افغانستان بازگشته اند به سطح بی سابقه ای رسیده است.