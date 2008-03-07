57 درصد کاندیداهای کرج تایید صلاحیت شدند/ اعلام اسامی کاندیداهای کرج و شهریار

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، برای حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و آسارا در مجموع 115 نفر برای شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس ثبت نام کرده بودند که از این میزان 66 نفر تایید صلاحیت شدند که از این تعداد تاکنون یک نفر انصراف داده است.

اسامی پذیرفته شدگان نهایی هشتمین دوره مجلس شهرستان کرج به شرح ذیل است: غلامرضا آجرلو، غلامعلی آجرلو، فاطمه آجرلو، فرهاد آقاخانی، محمدرضا اسداللهی، اقبال اشرفی شهنی، عزیز اکبریان، سیدرضا امامی، حمیرا انصاری پور، نادر ایزدبین، علی بیراک، حجت پورحاجی آقا، محمود پورهادی حسن آباد، اکرم پورنهاوندی، سید مصطفی تقوی مقدم، حسین تقی لیواری، رشید جلالی جعفری، علی حجرگشت، پیمان حقیقیی راد، مهرداد خلج، رضا خلج امیری، حمید دافر، سرور دزفولی، بهروز دهدار، فضل الله ذاکری اشکذری، صادق رزاقی، علی رضایی، مصطفی رهبرزارع، اکبر زهرایی، حسین سجادی، سید رحیم سعادت میرقدیم، مهرداد سلامت، سعید سنایی، محمدعلی شریعتی فر، علی اصغر شفیعی خورشیدی، مرادحاصل صحرایی، محسن عمادالدین، لطفعلی عیوضی، سید یحیی غافرین، مسعود غلامی، سیمین فراهانی، محمد ابراهیم فروغی جهرمی، محمدعلی فلاح، ابوالفضل قراخانی، مجتبی کریمی، مجید کلانتری، محمد امید کلهر، نسترن گلابیان، جواد لاهوتی اشکوری، ذوالفقار لطفی، شهریار محسنی، عصمت محمدی، احمدعلی مختاری حسن آباد، علی مرجانی، علی اکبر مسگران، امیرحسین مظاهری سیف، محبوبه منصوری، محمد مهرپویا، ملیحه السادات میردامادی خوزانی، محسن میرزایی، طیبه میرزایی رضایی، محسن نظری رادثانی، محمد مهدی یادگاری، امیرارسلان یوسفی و منصور وحیدی.

همچنین اسامی پذیرفتگان نهایی مجلس شورای انتخابیه شهرستان شهریار نیز به این شرح اعلام شد: حسن اختری، احمد ارکاب، حسین افشار، کلمحمد الیاسی، اکبر امامی، احمد بختیاری، ایمان خانی، مهران خوش سلوک، محمد داداشی، فائقه رشتی، ناصر رضایی، حمیدرضا رهکدر، مسعود رهنما، ایرج زارع، سید اسداله سمائی، حمیدرضا شاملو، ساماندخت صحرانشین سامانی، علی صدیق، عسگر فتحی اجیرلو، یوسف فقیه تمرین، رضا فیروزیان، نادر قشقایی، اکرم تاج قنبری، حسین کروسی، جواد لیاقت، اکرم ماجدی، بهرام محمدخانی عیانوند، ذبیح اله مقدم میرشکازی، اسماعیل میرزائی، سعید ناجی، محمدرضا نصیری خانیائی و علیرضا نورپور.