مهابادی و تاتار جانشین میثاقیان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از قبول استعفای شفاهی اکبر میثاقیان، مدیرعامل باشگاه راه آهن داود مهابادی و مهدی تاتار را به عنوان مربیان جدید تیم فوتبال این باشگاه انتخاب کرد.

برپایه این گزارش، طبق نظر کادر مدیریتی باشگاه راه آهن داود مهابادی سرمربی خواهد بود و تاتار به عنوان مربی - بازیکن به فعالیتش در این تیم ادامه خواهد داد، البته این مربیان بصورت مشترک هدایت این تیم را برعهده می گیرند.

ضمن اینکه در ابتدای تمرین عصر امروز تیم فوتبال راه آهن که از ساعت 15 در زمین اختصاصی این باشگاه آغاز شده است، مدیرعامل باشگاه راه آهن مربیان جدید را بصورت رسمی به بازیکنان تیم معرفی کرد.

این دو مربی برنامه تمرینات خود را تا پایان فرودین ماه به باشگاه ارائه کرده اند که پس از دیدار این تیم برابر استقلال در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی در روز دوشنبه بیست و هفتم اسفندماه در ورزشگاه آزادی، تمرینات این تیم تا سوم فرودین ماه تعطیل خواهد شد.

همچنین طبق اخبار رسیده از باشگاه راه آهن، دلیل اصلی انتخاب مهابادی و تاتار به عنوان جانشینان میثاقیان، شناخت کامل آنها از وضعیت تیم و بازیکنان است. ضمن اینکه با توجه به حمایت کامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه راه آهن، آنها تا پایان فصل جاری هدایت این تیم تهرانی را برعهده خواهند داشت.

از سوی دیگر تا به امروز بیش از 60 درصد حق و حقوق بازیکنان راه آهن پرداخته است، البته برخی از بازیکنان هم که مبلغ رضایت نامه آنها جزو قراردادشان بوده است هم تاکنون بیش از 80 درصد طلب خود را از باشگاه دریافت کرده اند. همچنین در حدود 80 درصد از طلب میثاقیان هم به وی پرداخت شده است.