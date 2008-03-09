بیمارستان شریعتی به بخش اعصاب و روان مجهز می شود

دکتر صلاح الدین دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مقدمات تجهیز این بیمارستان به بخش اعصاب و روان از امسال شروع شده است و امید می رود در سال آینده به بهره برداری برسد تا ایثارگران شهرستان کرج مجبور نشوند برای دریافت این گونه خدمات به شهرهای دیگر مراجعه کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین در سال آینده بیمارستان البرز به بخش دیالیز مجهز می شود تا افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بتوانند از این امکانات استفاده کنند.

وی افزود: راه اندازی بخش آنژیوگرافی دولتی در شهرستان کرج از دیگر طرحهایی است که شبکه بهداشت و درمان در سال آینده افتتاح خواهد شد.

دلشاد یادآور شد: یکی از زندانهای کرج نیز به منظور ارتقا سطح بهداشت و خدمات درمانی در این اماکن به دو تخت دیالیز مجهز می شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان عنوان کرد: در سال آینده معتادان تحت پوشش بیمه ترک اعتیاد قرار می گیرند تا بتوانند از خدمات درمانی به نحو مطلوب تر و ارزانتر بهره مند شوند.