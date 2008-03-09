تغییر چهره کرج نیاز به جذب سرمایه خصوصی دارد

سیدمهدی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طبق برنامه ریزیهای انجام شده، ساختار خدمات دهی شهری در کلانشهر کرج از سال آینده متحول می شود.

وی افزود: به منظور تغییر روشهای سنتی خدمات دهی شهری، خرید ماشین آلات و تجهیزات مکانیزه از مهم ترین اولویت های شهرداری در سال آینده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: خرید چند دستگاه لودر، بیل مکانیکی، نمک پاش، سامانه سی می تریلر، تیغه برف روبی، مینی لودر چند منظوره، لجن کش و ... از جمله این تجهیزات است.

شهردار کرج یادآور شد: تحول ساختارها و تجهیز امکانات، مربوط به تمام بخشهای شهرداری است اما محدودیت در اعتبارات لزوم مشارکت مردمی را در تغییر چهره کلانشهر کرج افزایش می دهد.

مقدسی عنوان کرد: رسیدگی به آسفالت معابر و خیابانها از اولویتهای کاری شهرداری است و با مساعد شدن وضعیت هوا عملیات اجرایی آن آغاز می شود اما بخش اعتبارات و امکانات مطابق نیاز شهر نیست.