مسئولان انتخاباتی در برابر تخلفات کاندیداها سکوت نکنند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: برخی از کاندیداها به جای معرفی برنامه های آتی و سوابق کاری خود به پهن کردن سفره های رنگین و واگذاری حواله های آرد، برنج و روغن مردم را تحقیر می کنند.

وی عنوان کرد: این کارها توهین به حیثیت انسانی و شعور و آگاهی مردم بوده و خلاف قوانین و مقررات انتخابات محسوب می شود و باید با این تخلفات برخورد شدید صورت گیرد.

عاملی ضمن هشدار به نخبگان و مسئولان دولتی تصریح کرد: تاسف برانگیز است که در شرایط فعلی نامزدهای مجلس هشتم با خرج کردن پولهای کلان و هنگفت و با تبلیغات خلاف قانون، شایستگی حضور در مجلس شورای اسلامی را پیدا کنند.

وی اظهار داشت: مطمئن باشید آنهایی که با خرج کردن پولهای هنگفت وارد مجلس شوند، این پولها را در مجلس از بیت المال بیرون خواهند کشید.

عاملی اینگونه انتخابات را رواج انتخابات آزاد منهای برابری دانست و تاکید کرد: نمایندگانی که به این شیوه به مجلس راه پیدا می کنند هرگز در خدمت مردم و در جهت احقاق حقوق و خواسته های آنان نخواهند بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود و با گرامیداشت سالروز رحلت حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن(ع)خاطرنشان کرد: وظیفه ما است تا با ویژگیهای اخلاقی، دینی و تقوای الهی، ارادت و اعتقاد خود را به پیامبر اسلام نشان دهیم.

وی یادآور شد: امروز اهانت و ستیزه جویی غرب و دشمنان اسلام با اشکال مختلف به پیامبر و ائمه اطهار به شدت افزایش یافته و در مقابل این حرکت غرب، وظیفه ماست تا با مطالعات بیشتر در سیره نبوی، خصوصیات و ویِژگیهای الهی و شخصیت والا و رافت و مهربانی ایشان را به جهانیان نشان دهیم.

امام جمعه اردبیل در ادامه با انتقاد از برخی کشورهای اسلامی ابراز داشت: در شرایط فعلی درد بزرگ مسلمانان و جهان اسلام در کنار اهانت غرب به پیامبر، همسو شدن بعضی از کشورهای اسلامی با سیاستهای آمریکا و اسرائیل غاصب است چنانچه عربستان به تازگی اعلام کرد که سیاست این کشور در منطقه هماهنگ و همسو با سیاستهای آمریکا در منطقه بوده و این فاجعه ای برای جهان اسلام است.

عاملی تصریح کرد: بدتر اینکه سوخت تمام هواپیماهای جنگی اسرائیل از کشور جمهوری آذربایجان تامین می شود و سفیر رژیم صهیونیستی جمهوری آذربایجان را کشور دوم خود می خواند.