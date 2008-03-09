دفن اموات در داخل محدوده شهری ممنوع است

مجید دودانگه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 13 گورستان و چهار امامزاده در کلانشهر کرج وجود دارد که تنها اداره گورستان بهشت سکینه در اختیار شهرداری است و اداره اوقاف متولی امامزاده هاست و بقیه گورستانها نیز به صورت هیئت امنایی اداره می شود و این امر باعث بروز مشکلات و سردرگمی برای مردم شده است.

وی افزود: دفن اموات در داخل محدوده شهری غیرقانونی است اما به دلایلی این اتفاق همچنان در کرج در حال انجام است.

این مسئول خاطرنشان کرد: چندی پیش طی بخشنامه ای وزارت کشور از شهرداریها خواست تا تولی امور مربوط به تمامی گورستانها را در شهرها به عهده بگیرد اما به دلایلی این امر در کلانشهر کرج مسکوت مانده است.

دودانگه عنوان کرد: اگر بقیه اراضی مربوط به بهشت سکینه را به شهرداری واگذار کنند این گورستان تا 30 سال آینده جوابگوی نیاز شهر است و طرحهایی نیز به منظور ساخت آرامستانهایی در جنوب و شرق این کلانشهر در دست بررسی است.