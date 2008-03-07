نامزدهای انتخاباتی از وعده وعیدهای دروغین پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: وعده‌های بیخود و قول‌های بی‌مورد نه تنها آنان را از چشم مردم می ‌اندازد بلکه موجب بی ‌اعتمادی مردم به نظام می‌شود و کاندیداها سعی کنند در حوزه مسئولیت و اختیارات خود تبلیغ کنند.

وی با تاکید بر حضور گسترده و پرشور مردم در پای صندوق های رای افزود: مسئولان وهیئت های انتخاباتی نیز با پرهیز از جانبداری و پرهیز از سیاسی کاری زمینه های حضور گسترده مردم را فراهم کنند.

حسنی خطاب به مردم نیز بیان داشت: مردم با حضور گسترده خود در انتخابات موجبات سرافرازی امت اسلامی و اقتدار نظام را فراهم خواهند کرد.

وی با بیان اینکه مردم استان همپای مردم کشور همیشه با حضور گسترده در عرصه های سیاسی کشور، دشمنان را نا امید کرده اند گفت: در این انتخابات نیز مردم ایران دوستان انقلاب را شاد و دشمنان اسلام را مایوس می کنند.

خطیب این هفته نماز جمعه ارومیه، همچنین با اشاره به روزهای پایانی سال مردم را به دستگیری از نیازمندان و مشارکت گسترده در هفته احسان و نیکوکاری دعوت کرد.

حسنی با تقدیر از کمیته امداد امام خمینی (ره) به دلیل رسیدگی به امور افراد بی ‌بضاعت جامعه، لزوم کارآفرینی و ایجاد اشتغال در میان خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد را یادآور شد.