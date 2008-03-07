گزارش تصویری / نماز جمعه تهران به امامت سیداحمد خاتمی

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر کشور -سخنران پیش از خطبه ها
آیت الله سیداحمد خاتمی - امام جمعه موقت تهران
آیت الله مهدوی کنی و حجت الاسلام ناطق نوری
عکس/ سید شهاب الدین واجدی
نماز پرشکوه جمعه این هفته تهران همزمان با سالگرد رحلت جانگداز پیامبر اعظم اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) با حضور مردم مؤمن به امامت آیت الله سیداحمد خاتمی در دانشگاه تهران برگزار شد.
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر کشور -سخنران پیش از خطبه ها
آیت الله سیداحمد خاتمی - امام جمعه موقت تهران
آیت الله مهدوی کنی و حجت الاسلام ناطق نوری
عکس/ سید شهاب الدین واجدی
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