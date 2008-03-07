جنگ بالانشینان جدول / نانسی میزبان موناکو است

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های فرانسه از فردا آغاز می شود اما در مهمترین دیدار این هفته که در روز یکشنبه برگزار خواهد شد، تیم های لیون و بوردو که رقابت نزدیکی برای کسب عنوان قهرمانی مسابقات دارند به دیدار هم می روند.

برپایه این گزارش، همچنین در روز نخست دیدارهای هفته جاری نانسی تیم سوم جدول میزبان موناکو است و مارسی تیم چهارم جدول از سنت اتین پذیرایی می کند.

برنامه کامل دیدارهای هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های فرانسه به شرح زیر است:

شنبه - 18/12/86

* رن - پاریسن ژرمن

* والنسین - لیل

* اوسر - لانس

* استراسبوگ - متز

* نانسی - موناکو

* نیس - لومان

* کان - لوران

* تولوز - سوشو

یکشنبه - 19/12/86

* مارسی - سنت اتین

* لیون - بوردو

جدول رده بندی:

1- لیون 55 امتیاز

2- بوردو 52 امتیاز

3- نانسی 45 امتیاز

4- مارسی 42 امتیاز

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18- تولوز 29 امتیاز

19- سوشو 28 امتیاز

20- متز 15 امتیاز