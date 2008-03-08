مجمع عمومی فدراسیون دوومیدانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجمع که با حضور ارشدی معاون سازمان تربیت بدنی ، کریمی رئیس فدراسیون و روسای هیئت ها، نمایندگان ورزشکاران مربیان و باشگاهها و اعضاء کمیته های فدراسیون در محل آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار شد، عملکرد فدراسیون و تقویم ورزشی سال آینده این رشته مورد بررسی و تصویت قرار گرفت.

ارشدی معاون سازمان تربیت بدنی در جمع اعضاء این فدراسیون با مثبت ارزیابی کردن عملکرد فدراسیون در سال جاری گفت: سازمان تربیت بدنی با در نظر گرفتن شرایط مطلوب فدراسیون دوومیدانی علاوه بر بودجه سالیانه این فدراسیون، بودجه خاصی را برای پیشبرد اهداف این رشته و حضوری قدرتمند در بازیهای المپیک 2008 پکن درنظر گرفته است.

سید مصطفی کریمی رئیس فدراسیون دوومیدانی نیز ضمن ارائه گزارشی از برنامه های انجام شده و در دست اقدام فدراسیون گفت: عمده تمرکز فعالیت های این فدراسیون در سال جاری برای حضور موفق در بازیهای المپیک و کسب سهمیه المپیک بوده است. فدراسیون دوومیدانی برای اولین بار توانسته 5 سهمیه ورودی المپیک را بدست آورد که از این بین 3 سهمیه در قسمتA و دو سهمیه در قسمت B بوده که امیدواریم بتوانیم این تعداد را به 7 رسانده و دو سهمیه دیگر را نصیب دوومیدانی کشورمان کنیم.

کریمی افزود: در مسابقات امسال بیش از 75 بار رکوردهای ملی شکسته شد. مقدمات خوبی برای کشف استعدادها و حمایت از آنها انجام گرفت و ضمن آن از ابتدای سال 2 بار تجهیزات دوومیدانی به صورت رایگان به استانها و مراکز استعداد یابی تخصیص یافت.