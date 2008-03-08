دانشگاه آزاد و معادن روی زنجان قهرمان لیگ برتر و دسته یک شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته و در هفته پانزدهم از لیگ برتر کاناپولوی مردان در تهران تیم دانشگاه آزاد توانست با 13 بازی و 34 امتیاز برای سومین سال متوالی به عنوان قهرمانی دست یابد. تیم شهید نادری کرج نیز با 13 بازی و 32 امتیاز باز هم به عنوان نایب قهرمانی لیگ بسنده کرد.

تیم ملوان نیروی دریایی انزلی نیز با حضور دنیا مالی عضو هیئت مدیره این باشگاه با 31 امتیاز برای اولین بار به مقام سوم لیگ برتر مردان دست یابد.

مازندران، راه آهن شمال شرق، استقلال ، شهرداری اصفهان، تالارهای پذیرایی و تربیت بدنی اردبیل نیز دیگر تیم های شرکت کننده در لیگ برتر سال جاری را تشکیل می دادند.

در اولین دوره لیگ دسته یک مردان نیز در هفته یازدهم و هفته پایانی لیگ روز پنجشنبه 16 اسفندماه سه دیدار در حافظیه شیراز انجام شد که در نهایت تیم حافظیه شیراز ضمن میزبانی آخرین هفته لیگ اولین کاپ نایب قهرمانی را به خانه برد.

در این مسابقات بعد از رقابت تنگاتنگ هیئت های لرستان، خراسان، قزوین، رشت، خوزستان، کرمانشاه، بنادر نوشهر چالوس، توسعه معادن روی زنجان و حافظیه شیراز تیم توسعه معادن روی زنجان با انجام 19 بازی و کسب 54 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم حافظیه شیراز نیز با 50 امتیاز از همین تعداد بازی به مقام دوم لیگ دسته یک کاناپولوی کشور رسید. تیم هیئت کرمانشاه نیز با 46 امتیاز سوم شد.

رقابتهای دو هفته پایانی لیگ برتر کاناپولوی بانوان نیز به دلیل برگزاری اردوهای تیم ملی به فروردین ماه سال آینده موکول شد.