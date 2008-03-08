۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۳

قایقرانی دهه فجر؛

تیم بانوان تهران قهرمان جوانان و بزرگسالان کایاک شد

اولین مرحله از رقابتهای قهرمانی قایقرانی آبهای آرام گرامیداشت دهه فجر با قهرمانی تیم بانوان تهران در دو بخش جوانان و بزرگسالان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات در سه مرحله در تهران برگزار می شود که در اولین روز از این دیدارها روز پنجشنبه در بخش کایاک یک نفره تیم تهران به مقام قهرمانی مسابقات رده سنی بزرگسالان و جوانان دست یافت. در رده سنی بزرگسالان بعد از این تیم، گیلان و هرمزگان دوم و سوم شدند.  در رده سنی جوانان نیز بعد از تهران گلستان دوم شد و تیم کرمانشاه نیز برسکوی سومی ایستاد.

این رقابتها در بخش دوم روز یکشنبه 19 اسفندماه در رده سنی نونهالان و نوجوانان و در بخش بزرگسالان مردان روز چهارشنبه و پنجشنبه 23 و 24 اسفند ماه دنبال می شود.

