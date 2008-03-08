تیم بانوان تهران قهرمان جوانان و بزرگسالان کایاک شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات در سه مرحله در تهران برگزار می شود که در اولین روز از این دیدارها روز پنجشنبه در بخش کایاک یک نفره تیم تهران به مقام قهرمانی مسابقات رده سنی بزرگسالان و جوانان دست یافت. در رده سنی بزرگسالان بعد از این تیم، گیلان و هرمزگان دوم و سوم شدند. در رده سنی جوانان نیز بعد از تهران گلستان دوم شد و تیم کرمانشاه نیز برسکوی سومی ایستاد.

این رقابتها در بخش دوم روز یکشنبه 19 اسفندماه در رده سنی نونهالان و نوجوانان و در بخش بزرگسالان مردان روز چهارشنبه و پنجشنبه 23 و 24 اسفند ماه دنبال می شود.