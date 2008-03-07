فراکسیونهای پارلمانی عراق درباره لغو مصونیت الدلیمی به توافق رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "المرصد العراقی"، بهاء الاعرجی از نمایندگان فراکسیون جریان صدر و رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان بعد از دیدار با کمیته فرهنگی جریان صدر در شهر لندن گفت: اجماع نظر کاملی در میان همه گروههای سیاسی درباره ضرورت لغو مصونیت پارلمانی الدلیمی بعد از اثبات اتهامات وارده به وی مبنی بر تشویق قتل طایفه ای(حمایت از تروریستهای تکفیری) وجود دارد.

به گفته الاعرجی، وی از شواهد و مدارکی آگاه شده است که الدلیمی را به خاطر جنایتهای طایفه ای محکوم می کند.



یکی از مهمترین اسنادی که مجرم بودن الدلیمی را ثابت می کند یک لوحه فشرده است که در آن الدلیمی به یکی از محافظان خود به خاطر قتل طایفه ای در محله های بغداد پاداش می هد.



شایان ذکر است، طرفهای متعددی، الدلیمی را به حمایت از برخی افراد متهم کرده اند که اقدام به قتل و بمبگذاری خودروها می کنند، اما مصونیت پارلمانی الدلیمی سبب جلوگیری از پیگرد حقوقی وی شده است.



جبهه التوافق به ریاست الدلیمی از مدتها پیش خواهان آزادی فرزند الدلیمی است که به همراه محافظان الدلیمی به اتهام قتل طایفه ای دستگیر شده اند.

مردم عراق از محافل سیاسی این کشور خواسته اند حمایت و مصونیت را از هر سیاستمداری که محکومیت وی به خاطر جنایت علیه مردم اثبات می شود، بردارند.