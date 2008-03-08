به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه هجدهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با بیست و نهم صفر سال 1429 هجری قمری و برابر است با هشتم مارس سال 2008 میلادی.

- در ادامه مسابقات واترپلو انتخابی المپیک 2008 پکن که در شهر "اورادا" رومانی جریان دارد، تیم کشورمان امشب به دیدار اسلوونی می رود.

- هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر انگلستان با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* ریدینگ - منچسترسیتی

* بلکبرن - فولهام

* لیورپول - نیوکاسل

- رقابت های مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی انگلستان عصر فردا با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:

* منچستر یونایتد - پورتموث

* بارنزلی - چلسی

- هفته بیست و هفتم رقابت های فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* اینتر- رجینا

* پالرمو - اودینزه

- هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:

* رئال مادرید - اسپانیول

* زاراگوزا - آتلتیکو مادرید

- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های فرانسه امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* رن - پاریسن ژرمن

* والنسین - لیل

* اوسر - لانس

* استراسبوگ - متز

* نانسی - موناکو

* نیس - لومان

* کان - لوران

* تولوز - سوشو

- هفته بیست و سوم رقابت های فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* آرمینا بیله فلد - شالکه

* اشتوتگارت - وردربرمن

* اینتراخت فرانکفورت - بوخوم

* ولفسبورگ - انرگی کوتبوس

* بایرن مونیخ - کارلسروهه

* دویسبورگ - هانزاروستوک

- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر امروز با برگزاری 3 دیدار زیر آغاز می شود:

* العربی - الشمال

* الخور - السیلیا

* الریان - الوکره