به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه هجدهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با بیست و نهم صفر سال 1429 هجری قمری و برابر است با هشتم مارس سال 2008 میلادی.
- در ادامه مسابقات واترپلو انتخابی المپیک 2008 پکن که در شهر "اورادا" رومانی جریان دارد، تیم کشورمان امشب به دیدار اسلوونی می رود.
- هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر انگلستان با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* ریدینگ - منچسترسیتی
* بلکبرن - فولهام
* لیورپول - نیوکاسل
- رقابت های مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی انگلستان عصر فردا با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:
* منچستر یونایتد - پورتموث
* بارنزلی - چلسی
- هفته بیست و هفتم رقابت های فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* اینتر- رجینا
* پالرمو - اودینزه
- هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:
* رئال مادرید - اسپانیول
* زاراگوزا - آتلتیکو مادرید
- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های فرانسه امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* رن - پاریسن ژرمن
* والنسین - لیل
* اوسر - لانس
* استراسبوگ - متز
* نانسی - موناکو
* نیس - لومان
* کان - لوران
* تولوز - سوشو
- هفته بیست و سوم رقابت های فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* آرمینا بیله فلد - شالکه
* اشتوتگارت - وردربرمن
* اینتراخت فرانکفورت - بوخوم
* ولفسبورگ - انرگی کوتبوس
* بایرن مونیخ - کارلسروهه
* دویسبورگ - هانزاروستوک
- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر امروز با برگزاری 3 دیدار زیر آغاز می شود:
* العربی - الشمال
* الخور - السیلیا
* الریان - الوکره
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