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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۲۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری ادامه مسابقات هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال و پیگیری مسابقات واترپلو زیرگروه انتخابی المپیک از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نوزدهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با اول ربیع الاول سال 1429 هجری قمری و برابر است با نهم مارس سال 2008 میلادی.

- روز دوم از هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می شود:
 * شیرین فراز کرمانشاه - مس کرمان، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
داور: شاهین حاج بابایی، کمکها:  محمد نجفی و سخاوت سلیمان نژاد
* پرسپولیس تهران - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران 
داور: علیرضا فغانی، کمکها: رضا سخندان و علیرضا یزدانی

- در ادامه مسابقات واترپلو انتخابی المپیک 2008 پکن که در شهر "اورادا" رومانی جریان دارد، تیم کشورمان امشب به دیدار برزیل می رود.

- هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر انگلستان با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* تاتنهام - وستهام
* ساندرلند - اورتون
* ویگان اتلتیک - آرسنال

- رقابت های مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی انگلستان عصر امروز با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:
* میدازبورو - کاردیف
* بریستول - وست برون ویچ

- هفته بیست و هفتم رقابت های فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* تورینو - آتالانتا
* سیه نا- فیورنتینا
* پارما - سامپدوریا
* ناپولی - رم
* لاتزیو- لیورنو
* امپولی - میلان
* کاتانیا - کالیاری
* جنوآ - یوونتوس 

- هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* اوساسونا - آلمریا
* آتلتیک بیلبائو - وایادولید
* سویا - لوانته
* مایورکا - رکرتیوو هوئلوا
* راسینگ سانتاندر - رئال بتیس
* رئال مورسیا - ختافه
* والنسیا - دپورتیوو لاکرونیا
* بارسلونا - ویارئال

- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های فرانسه امشب با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:
* مارسی - سنت اتین
* لیون - بوردو

- هفته بیست و سوم رقابت های فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:
* نورنبرگ - هامبورگ
* بایرلورکوزن - هانوفر

کد مطلب 651066

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