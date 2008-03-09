تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نوزدهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با اول ربیع الاول سال 1429 هجری قمری و برابر است با نهم مارس سال 2008 میلادی.

- روز دوم از هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می شود:

* شیرین فراز کرمانشاه - مس کرمان، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

داور: شاهین حاج بابایی، کمکها: محمد نجفی و سخاوت سلیمان نژاد

* پرسپولیس تهران - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: علیرضا فغانی، کمکها: رضا سخندان و علیرضا یزدانی

- در ادامه مسابقات واترپلو انتخابی المپیک 2008 پکن که در شهر "اورادا" رومانی جریان دارد، تیم کشورمان امشب به دیدار برزیل می رود.

- هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر انگلستان با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* تاتنهام - وستهام

* ساندرلند - اورتون

* ویگان اتلتیک - آرسنال

- رقابت های مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی انگلستان عصر امروز با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:

* میدازبورو - کاردیف

* بریستول - وست برون ویچ

- هفته بیست و هفتم رقابت های فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* تورینو - آتالانتا

* سیه نا- فیورنتینا

* پارما - سامپدوریا

* ناپولی - رم

* لاتزیو- لیورنو

* امپولی - میلان

* کاتانیا - کالیاری

* جنوآ - یوونتوس

- هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* اوساسونا - آلمریا

* آتلتیک بیلبائو - وایادولید

* سویا - لوانته

* مایورکا - رکرتیوو هوئلوا

* راسینگ سانتاندر - رئال بتیس

* رئال مورسیا - ختافه

* والنسیا - دپورتیوو لاکرونیا

* بارسلونا - ویارئال

- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های فرانسه امشب با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:

* مارسی - سنت اتین

* لیون - بوردو

- هفته بیست و سوم رقابت های فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:

* نورنبرگ - هامبورگ

* بایرلورکوزن - هانوفر