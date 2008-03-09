تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نوزدهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با اول ربیع الاول سال 1429 هجری قمری و برابر است با نهم مارس سال 2008 میلادی.
- روز دوم از هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می شود:
* شیرین فراز کرمانشاه - مس کرمان، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
داور: شاهین حاج بابایی، کمکها: محمد نجفی و سخاوت سلیمان نژاد
* پرسپولیس تهران - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: علیرضا فغانی، کمکها: رضا سخندان و علیرضا یزدانی
- در ادامه مسابقات واترپلو انتخابی المپیک 2008 پکن که در شهر "اورادا" رومانی جریان دارد، تیم کشورمان امشب به دیدار برزیل می رود.
- هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر انگلستان با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* تاتنهام - وستهام
* ساندرلند - اورتون
* ویگان اتلتیک - آرسنال
- رقابت های مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی انگلستان عصر امروز با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:
* میدازبورو - کاردیف
* بریستول - وست برون ویچ
- هفته بیست و هفتم رقابت های فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* تورینو - آتالانتا
* سیه نا- فیورنتینا
* پارما - سامپدوریا
* ناپولی - رم
* لاتزیو- لیورنو
* امپولی - میلان
* کاتانیا - کالیاری
* جنوآ - یوونتوس
- هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* اوساسونا - آلمریا
* آتلتیک بیلبائو - وایادولید
* سویا - لوانته
* مایورکا - رکرتیوو هوئلوا
* راسینگ سانتاندر - رئال بتیس
* رئال مورسیا - ختافه
* والنسیا - دپورتیوو لاکرونیا
* بارسلونا - ویارئال
- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های فرانسه امشب با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:
* مارسی - سنت اتین
* لیون - بوردو
- هفته بیست و سوم رقابت های فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:
* نورنبرگ - هامبورگ
* بایرلورکوزن - هانوفر
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