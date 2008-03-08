دلیل نیمکت نشینی ام در تیم بولتون فنی نیست /با شکست کویت جبران می کنیم

آندرانیک تیموریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیتش گفت: خدا را شکر که همه متوجه شدند دلیل نیمکت نشینی ام در بولتون فنی نیست و مسائل دیگری باعث شده است که با توجه به آمادگی بدنی و فنی، فرصت حضور در مسابقات را بدست نیاورم.

وی با اشاره به این موضوع که بولتون برابر اسپورتینگ امتیاز حساسی را از دست داد که باید در بازی بعدی آن را جبران کرده تا به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند، ادامه داد: نمی دانم چرا مربی تیم در این فصل بیشتر در مسابقات جام یوفا از من استفاده می کند. البته از این موضوع خوشحالم زیرا در چنین رقابت های مهمی فرصتی را برای نمایش آمادگی خود بدست می آورم.

هافبک ایرانی تیم بولتون در مورد حضورش در دیدار برابر اسپورتینگ لیسبون تاکید کرد: در این مسابقه با در نظر گرفتن وقت های اضافی بیش از 10 دقیقه برای بولتون بازی کردم. از عملکردم هم راضی هستم زیرا بعد از حدود 40 روز نیمکت نشینی، در این مسابقه به میدان رفتم و توانستم با ارائه بازی قابل قبول، نشان دهم که نیمکت نشینی ام دلیل فنی ندارد.

وی در خصوص دلیل اصلی نیمکت نشینی اش در بولتون اضافه کرد: در این مورد معادلات قابل حلی وجود دارد. من حتی برای تمدید قراردادم پای میز مذاکره با مسئولان باشگاه نشستم اما آنها نتوانستند از لحاظ مالی من را راضی کنند و من هم قراردادم را تمدید نکردم که نیمکت نشینی ام به همین دلیل است.

هافبک تیم فوتبال کشورمان با کنایه تصریح کرد: شاید 4 گل زده و انتخابم به عنوان بهترین بازیکن تیم و مسابقه در 5-6 بازی در فصل گذشته عملکرد خوبی نبوده که باشگاه بولتون حاضر نشده است مبلغ درخواستی ام را برای تمدید قرارداد پرداخت کند.

وی افزود: در تمام فوتبال دنیا این مشکلات وجود دارد، بطور مثال آدریانو در اوج فوتبالش سر همین مسائل با باشگاه اینتر به مشکل برخورد کرد اما مطمئنا می توان این مشکلات را به بهترین شکل برطرف کرد.

تیموریان با اشاره به این موضوع که هدف اصلی اش ماندن در فوتبال اروپاست اما مقصدم هنوز مشخص نیست، خاطرنشان کرد: قرار است در پایان فصل نشست دیگری با مدیرعامل و مربی تیم داشته باشم تا در خصوص ماندن یا جدایی از بولتون با آنها صحبت کنم. من هم درحال حاضر منتظر پایان مسابقات لیگ برتر و نتیجه گیری مطلوب تیم در جام یوفا هستم و تا پایان مسابقات هم به هیچ تیم دیگری فکر نمی کنم.

وی با ابراز خوشحالی از این موضوع که بعد از 6 ماه که 70 میلیون ایرانی، مسئولان فدراسیون و بازیکنان تیم ملی در اضطراب نداشتن سرمربی قرارداشتند، علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد اظهار داشت: مطمئنا با معرفی سرمربی تیم ملی، مشکلات فوتبال کمتر می شود.

هافبک ایرانی تیم فوتبال بولتون اضافه کرد: امیدوارم حضور دایی و همکارانش در تیم ملی، مفید و موثر باشد و وی در عرصه مربیگری هم بتواند همانند دوران بازیگری، باعث پیشرفت و سربلندی فوتبال ایران در مسابقات بین المللی شده و درنهایت زمینه حضور تیم ملی را در جام جهانی فراهم سازد.

وی ادامه داد: همانطور که خود دایی پس از انتخاب شدنش به عنوان سرمربی تیم ملی در برنامه ای تلویزیونی اعلام کرد، تیم ایران در گروهی قرار گرفته که نه آسان و نه سخت است، همچنین تمام تیم های آسیایی برای موفقیت در مسابقات بین المللی سرمایه گذاری زیادی انجام داده اند و حق طبیعی آنهاست که بخواهند فوتبال ملی خود را به موفقیت برسانند که باید برای موفقیت در این مسابقات با تمام قوا در هر مسابقه به میدان رفت تا به نتایج دلخواه دست یابیم.

تیموریان در پایان در خصوص دیدار با کویت گفت: این تیم با توجه به شکست در مسابقه نخست خود، به فکر کسب پیروزی برابر ما خواهد بود ولی تمام بازیکنان ایران باید با کمک سرمربی جدید خود با صددرصد توان در این دیدار به میدان رفته تا با برتری برابر این تیم، ضمن کسب سه امتیاز حساس، خاطره تلخ تساوی برابر سوریه را از اذهان هواداران فوتبال پاک کنیم.