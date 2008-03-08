فدراسیون جهانی تکواندو حضور داور ایرانی در المپیک را تایید کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، این داور ایرانی تابستان گذشته به همراه 300 نفر از داوران سراسر دنیا در کلاس هماهنگی فدراسیون جهانی که در کره جنوبی برگزار شد شرکت کرد و در پی موفقیت در این کلاس در بین 54 داور اعزامی به مسابقات سهمیه المپیک قرار گرفت.

شهرام اربابی در رقابتهای انتخابی المپیک در قاره اروپا، اقیانوسیه، افریقا و جهانی منچستر قضاوت کرد و سپس به مسابقات آزمایشی المپیک دعوت شد. عملکرد قابل قبول و کم اشتباه وی در مسابقات ذکر شده باعث شد تا فدراسیون جهانی نام این داور ایرانی را برای قضاوت در رقابتهای المپیک 2008 در بین 29 داور اصلی اعلام کند.

از قاره آسیا داورانی از کشورهای کره جنوبی، اندونزی، فیلیپین ، اردن ، سنگاپور ، هنگ کنگ ، چین ، ژاپن و چین تایپه نیز حضور دارند. فرانسه ، هلند ، کرواسی، ایتالیا، آلمان ، اوکراین، پرتقال ،اتریش و اسپانیا از قاره اروپا ،مکزیک ، امریکا، کانادا، گواتمالا، کلمبیا ، برزیل و از قاره امریکا، تونس و مصر از قاره آفریقا واسترالیا از قاره اقیانوسیه هر کدام یک داور را این ترکیب 29 نفره که قرار است در المپیک قضاوت کنند دارند.

این برای اولین بار است که از هرکشور تنها یک داور برای قضاوت در المپیک دعوت می شوند. اولین بار در المپیک 2000 سیدنی مجتبی نظم ده نماینده جامعه داوری تکواندو ایران بود.